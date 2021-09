Moreno dice que el PP "no quiere parecerse a otros más residuales" y critica "ansias electorales" a izquierda y derecha

CÁDIZ, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP-A, Juanma Moreno, ha afirmado que el PP es "un gran partido" que "no quiere parecerse a otros partidos que son más residuales, más pequeños, que no tienen la ambición de representar a la mayoría de los ciudadanos de Andalucía". Además, ha criticado la "ansiedad por parte de algunas formaciones políticas, a izquierda y derecha, que en vez de preocuparse de los problemas de los ciudadanos en este momento están preocupado de sus propios intereses, de qué va a pasar en unas hipotéticas elecciones autonómicas".

En su discurso durante la Junta Directiva Autonómica del PP-A celebrada en Cádiz, Moreno ha defendido que el PP es "un partido donde cabe todo el mundo, que está en la zona templada de la sociedad, que sabe entender, comprender y sintonizar con todas las clases medias que hay en Andalucía". "Tenemos una hoja de ruta reformista y optimista. Reformista porque propone reformas y optimista porque generamos ilusión y perspectivas positivas para el conjunto de nuestra tierra", ha añadido.

Además, el presidente del PP-A y de la Junta de Andalucía ha manifestando que está "notando mucha ansiedad por parte de algunas formaciones políticas preocupada de sus propios intereses, de qué va a pasar en unas hipotéticas elecciones autonómicas". "Esa ansiedad la estoy viendo a izquierda y derecha y lo que les pido es tranquilidad y priorizar a los andaluces por encima de cualquier interés particular", ha añadido.

CRÍTICAS A PEDRO SÁNCHEZ

En este sentido, ha puesto como ejemplo "dentro de ese interés electoral" al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "que el pasado domingo vino más a un acto de campaña que a otra cosa". "Los esperábamos para que viniera a plantear soluciones a los problemas de los andaluces en ámbitos que son su responsabilidad, pero vino a cuestionar la gestión del Gobierno de la Junta, a criticar al Gobierno andaluz, a decir medias verdades", ha afirmado Moreno.

Así, ha cuestionado las manifestaciones de Pedro Sánchez sobre la gestión de las ayudas por parte del Gobierno andaluz, asegurando que "las ayudas son cortitas, todavía estamos pendiente de todos los fondos Covid, esperando los fondos europeos que dijeron que iban a llegar en el mes de julio".

Moreno ha realizado un repaso de la gestión del Gobierno andaluz, donde ha asegurado que se ha "actuado en la pandemia con enorme responsabilidad". En este sentido, tras indicar que "hoy veía en la puerta de la Generalitat sentados en tiendas de campaña empresarios del ocio que todavía no le habían permitido abrir, o que todavía hay comunidades autónomas que no tienen todos los sectores abierto", ha defendido el "sistema híbrido" de la Junta "donde siempre, como no podía ser de otra manera, hemos antepuesto la salud de los andaluces a cualquier otra cosa, pero pensando en la economía, lo que ha permitido que nunca hayamos tenido toda la actividad cerrada".

Por ello, ha alabado la responsabilidad de la sociedad andaluza, "de la que alguno han hecho chistes de manera soez en algunas partes de España, y hemos dado todos una prueba de responsabilidad de saber estar en su sitio". Igualmente, ha destacado el trabajo de los profesionales sanitarios y la gestión realizada por el consejero de Salud, Jesús Aguirre.

"ORGULLOSO DEL CAMBIO"

Moreno, tras preguntarse "qué habría sucedido con nuestras pymes si no hubiera habido un gobierno dispuesto a poner 732 millones de ayudas directas" o destacar que "no es casual que nuestra economía sea la que más crezca, que Andalucía por primera vez en su historia supere a otras comunidades en autónomos o a Cataluña en la creación de empresas", se ha mostrado "orgulloso del cambio en Andalucía, una situación que debe mantenerse en el tiempo" para recoger los frutos de todo lo que este Gobierno está sembrando.

Finalmente, tras incidir en que el Gobierno andaluz "genera confianza", ha apelado al trabajo de los militantes "nos jugamos mucho". "Nos jugamos el Gobierno de Andalucía de aquí a un año, elecciones municipales y la posibilidad de cambiar el rumbo de España con Pablo Casado de presidente, que sin duda será un revulsivo. Tenemos mucho que hacer y puedo contar con el mejor equipo que son los afiliados del PP", ha concluido.