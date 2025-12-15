Moreno subraya que Andalucía acabará el año con más autónomos que parados y reclama "reconocimiento" para este sector

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, este lunes en Jerez de la Frontera (Cádiz) interveniendo en un Encuentro Informativo de Europa Press Andalucía. - Joaquin Corchero - Europa Press

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 15 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha señalado este lunes un dato con el que ha querido subrayar el peso de los autonómos en el tejido económico de la región al señalar que "al cerrar este año habrá más autónomos que parados registrados", al contabilizar una fuerza laboral de 819.000 integrantes entre la suma de 592.000 autónomos y los 221.000 empleados a su cargo.

Ha asegurado que como "no faltan argumentos ni datos" ha reclamado "mayor reconocimiento" para este sector, convencido de que "falta".

Ha defendido que se trata de "unos de los colectivos con más necesidad de protección y menos derechos", por cuanto ha señalado que no acceden a las ayudas por desempleo para mayores de 52 años o la denegación de ayudas a un 60% de potenciales beneficiarios de las ayudas por cese de actividad.

Durante su participación en la clausura de un Encuentro Informativo organizado por Europa Press Andalucía titulado 'Autónomos y emprendedores impulsan la Andalucía del futuro', celebrado en Jerez de la Frontera (Cádiz), de la mano de la Fundación Cajasol y con el patrocinio de Moeve, el presidente andaluz ha proclamado que autónomos y emprendedores son un símbolo de "la fortaleza de Andalucía", así como "un pilar económico y social", y para lo que se ha remitido "al liderazgo nacional alcanzado en 2021".

"Siempre lo he tenido claro viendo a mis padres detrás del mostrador", ha afirmado Moreno, quien ha remarcado que si "Andalucía juega en la tabla alta" de parámetros como la macroeconomía, como el PIB, obedece en una "parte sustancial" a la contribución de los trabajadores autónomos.

En este sentido ha reivindicado la decisión de incorporar el nombre de autónomos a la Consejería de Empleo no "como uno más" y sí como hacer visible el diseño de "unas políticas concretas".

Ha blandido que "los 592.000 autónomos nos colocan en el primer puesto del sector entre las comunidades autónomas", ha recordado que desde enero de 2019 del crecimiento de la afiliación al RETA (Registro Estatal de Trabajadores Autónomos) "uno de cada tres lo han hecho en nuestra tierra", para reprochar aquí que "eso no vale para la izquierda", mientras que a su juicio es reseñable "superar a esas dos locomotoras económicas", en referencia a Madrid y Cataluña.

El presidente andaluz ha sostenido que "el sector también crece a lo ancho" al argumentar que un 17% del total, más de 100.000 autónomos, cuentan entre 1 y 7 salariados y que emplean a más de 221.000 andaluces, por lo que ha apelado a que se trata de "una cadena de valor inmensa" de la que ha reivindicado que se trata de una actividad que "empieza como autoempleo y después contratando a personal".

Ha subrayado su posición de antídoto contra "el paro como obsesión" y ha blandido aquí el hecho de que sea Andalucía en el tercer trimestre del año ha registrado 3,6 millones de empleados, a lo que ha sumado los 55 meses consecutivos de descenso del desempleo interanual, datos que ha atribuido a la conclusión de que "la receta andaluza ha funcionado", donde ha hablado de ingredientes como "bajar impuestos" o tener "muchos más contribuyentes", entre los que ha contabilizado casi un millón más desde su llegada a la Presidencia de la Junta.

Tras identificar a los autónomos como representantes del "talento excepcional" que dice encontrar en los municipios pequeños de Andalucía y el papel de la mujer en el liderazgo de ese emprendimiento, ha reivindicado que al Gobierno andaluz "no se nos caen los anillos por incluir el Día de la Empresa", además de recordar medidas para el sector que incluirá el Presupuesto de 2026 que este jueves aprobará el Pleno del Parlamento, como los recursos para el tejido productivo o los 147 millones para los autónomos.

"Estos presupuestos van a servir con medidas muy valoradas por el sector", ha sostenido Moreno, quien ha incluido aquí la cuota cero ola ayuda al inicio de actividad, donde ha contado a 61.000 beneficiados, además de otras como nuevas ayudas a la digitalización, al asociacionismo, o la tarifa plana invertida para facilitar el relevo generacional.