Muere un hombre tras salirse de la vía con su vehículo en la A-480 a la altura de Jerez (Cádiz)

Archivo - Imagen de archivo de un vehículo de Guardia Civil de Tráfico. - GUARDIA CIVIL - Archivo

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 5 (EUROPA PRESS)

Un hombre ha fallecido este miércoles en un accidente de tráfico ocurrido en la autovía A-480, a la altura de Jerez de la Frontera (Cádiz), después de que el vehículo en el que viajaba se saliera de la vía.

Según ha informado en una nota el servicio de Emergencias 112 Andalucía, adscrito a la Agencia de Emergencias de Andalucía de la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta, el aviso se recibió a las 12,35 horas. Los alertantes informaban de la salida de vía de un turismo en el kilómetro 23 de la A-480.

Tras recibir la llamada, la sala coordinadora activó al Centro de Emergencias Sanitarias 061, que movilizó incluso un helicóptero sanitario, además de efectivos de la Guardia Civil de Tráfico y del servicio de mantenimiento de la carretera.

Pese a la intervención de los equipos de emergencia, los sanitarios no pudieron hacer nada por salvar la vida del conductor, un hombre del que, por el momento, no han trascendido más datos personales.