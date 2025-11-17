Muere un motorista al salirse de la vía en la carretera A-4 en Puerto Real (Cádiz)

PUERTO REAL (CÁDIZ), 17 (EUROPA PRESS)

Un motorista ha fallecido esta tarde en Puerto Real (Cádiz) al salirse de la vía con la moto en la que circulaba en la carretera A-4 en dirección a Jerez de la Frontera, según ha informado el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta.

Pocos minutos antes de las dos de la tarde el teléfono 112 ha recibido el primero de varios avisos en los que se solicitaba ayuda porque una moto se había salido de la carretera y el motorista había quedado herido. Los hechos han ocurrido en el kilómetro 664 de la A-4, sentido Jerez de la Frontera.

La sala coordinadora ha dado aviso a la Guardia Civil de Tráfico, a Mantenimiento de la Calzada y a Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061, que ha confirmado el fallecimiento del motorista.

No han trascendido más datos sobre cómo se ha producido este suceso.