Muere una persona y otras tres resultan heridas en un accidente de tráfico en la A-396 en Vejer de la Frontera (Cádiz)

Archivo - Imagen de archivo de un helicóptero sanitario de 061. - 112 - Archivo

VEJER DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 8 (EUROPA PRESS)

Una persona ha fallecido y otras tres han resultado heridas en un accidente de tráfico ocurrido este mediodía al colisionar varios turismos en la A-396 en Vejer de la Frontera (Cádiz).

Según ha informado el Servicio de Emergencias 112 Andalucía, a las 14,00 horas se atendió el primero de varios avisos que alertaban de una colisión entre dos turismos en el kilómetro 21 de la carretera A-396.

Posteriormente, según ha advertido el servicio perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita a la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta, un tercer vehículo impactó contra los ya siniestrados.

En contexto, los testigos alertaron al Teléfono de Emergencias 112 de que había varios heridos y atrapados. Así, se dio aviso a los Bomberos de Cádiz, al Centro de Emergencias Sanitarias 061 --que incluso llegó a movilizar el helicóptero-- y a la Guardia Civil de Tráfico, así como a Mantenimiento de Carreteras.

Los servicios sanitarios han informado de que una persona ha resultado fallecida, sin que por el momento hayan trascendido más datos personales. Además, tres personas han resultado heridas y han sido trasladadas ya a centro sanitario.

En suma, tanto Mantenimiento como Guardia Civil han indicado que los vehículos han sido ya retirados y se ha normalizado la situación del tráfico en la zona.