Muñoz (PP) prefería que Landaluce hubiera dimitido "antes" de llegar a la moción de censura, que debe celebrarse

Archivo - Jacinto Muñoz en una imagen de archivo. - Nacho Frade - Europa Press - Archivo

ALGECIRAS (CÁDIZ), 19 (EUROPA PRESS)

El concejal del PP en el Ayuntamiento de Algeciras (Cádiz), Jacinto Muñoz, ha señalado que "personalmente" le hubiera "gustado" que la decisión del alcalde, José Ignacio Landaluce, de dimitir del cargo "se hubiera producido antes de llegar a presentar la moción de censura, que legalmente tiene que llegar a celebrarse".

En declaraciones a los periodistas antes de reunirse con militantes del PP en Algeciras "para dar explicaciones de por qué se ha decidido dar este paso, doloroso pero necesario", donde no les quedaba "más remedio que presentar la moción de censura", Muñoz ha señalado que "en redes sociales se han escrito algunas cosas incorrectas, por decirlo de una manera suave, y se va a transmitir y explicar a los distintos afiliados el posicionamiento" que han tenido los 12 concejales que la pasada semana abandonaron el equipo de gobierno y rubricaron una moción de censura contra el alcalde.

La situación actual "es un tema que rompe con todo lo que tenemos, con lo que hemos vivido durante los últimos 15 años, o incluso diría los últimos 20 años, porque también Landaluce lideró la candidatura en 2007, aunque no gobernó". "Es una ruptura, una situación que la gente tiene que saber", porque es "evidente que produce gran inquietud, en un sentido y en otro", ha añadido

Cabe recordar que el pasado 12 de octubre se conoció la presentación de una denuncia --tras haber salido a la luz una primera presentada en septiembre-- de una mujer acusando al alcalde de Algeciras de una presunta agresión sexual. Esta mujer, militante del PP, mantuvo una reunión con el presidente provincial del PP, Bruno García, para contarle los hechos, quien tras tener conocimiento de lo ocurrido, reunió el equipo de gobierno del Ayuntamiento algecireño para instarles a que pidieran al alcalde que dimitiera o en caso de no hacerlo, abandonar el equipo de gobierno.

Este planteamiento derivó en que 12 de los 15 ediles del PP presentaran un escrito pidiendo la dimisión de Landaluce, mientras que tres de ellos se posicionaron en contra de esa situación. Finalmente, tras la insistencia del alcalde de seguir en el cargo, los 12 concejales abandonaron el equipo de gobierno y presentaron una moción de censura, junto a Vox, con Jacinto Muñoz como candidato a alcalde, mientras que los tres que han continuado han sido nombrados tenientes de alcalde de un equipo de gobierno formado actualmente por cuatro miembros. Por su parte, Landaluce ha anunciado este lunes su intención de dimitir el día 25, tras días antes de la celebración de la moción.

Finalmente, en cuanto a la petición del PSOE de crear una comisión de investigación en el Ayuntamiento de Algeciras para "esclarecer los supuestos abusos sexuales perpetrados por el alcalde", Jacinto Muñoz ha manifestado que el secretario general del PSOE en Cádiz, Juan Carlos Ruiz Boix, "debe saber mucho más que nosotros". "Más bien debería preocuparse de los casos de corrupción que le afectan a su entorno más que a los casos que ocurran a la situación del Ayuntamiento de Algeciras", ha concluido.