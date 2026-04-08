El Museo de las Cortes de Cádiz permanecerá cerrado durante varias semanas por obras de mantenimiento tras las lluvias

Archivo - Interior del Museo de las Cortes de Cádiz (Foto de archivo). - AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ - Archivo

CÁDIZ 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Cádiz va a ejecutar trabajos de mantenimiento en el Museo Iconográfico e Histórico de las Cortes y Sitio de Cádiz, permaneciendo cerrado al público desde este jueves hasta finalizar las obras, que tendrán una duración comprendida entre dos y tres semanas.

En una nota, el Ayuntamiento ha señalado que las intervenciones se centrarán principalmente en las salas expositivas y pasarelas, y con ello se solventarán los efectos provocados por las fuertes lluvias de este pasado invierno.

El Museo de las Cortes de Cádiz es un espacio cultural de la ciudad que acerca a la ciudadanía uno de los episodios "más decisivos" de la historia contemporánea española, como es la celebración de las Cortes de 1812 y la proclamación de la primera Constitución liberal del país.

Este museo, dependiente del ayuntamiento gaditano, sumerge al visitante en el contexto de la Guerra de la Independencia y en el proceso político que dio lugar a aquel hito constitucional, permitiendo comprender cómo era Cádiz en aquel momento, desde su estructura urbana hasta su vida social y defensiva.

Fundado a comienzos del siglo XX por iniciativa municipal en el marco de las conmemoraciones del centenario de la Constitución de 1812, el museo abrió sus puertas en 1912 con la vocación de preservar y difundir el legado de las Cortes gaditanas. Desde entonces, ha evolucionado mediante reformas y ampliaciones que han reforzado su papel como espacio expositivo y pedagógico, manteniendo su objetivo de explicar los acontecimientos y protagonistas que marcaron aquel periodo histórico, ha indicado el Ayuntamiento.

El recorrido museístico se articula a través de una amplia colección de piezas vinculadas a la Guerra de la Independencia y a la actividad política de las Cortes, incluyendo armas, retratos, documentos y escenas de la época. Entre sus elementos más emblemáticos destaca la conocida Maqueta de Cádiz, un detallado plano en relieve del siglo XVIII que reproduce con precisión la fisonomía de la ciudad, y que constituye una herramienta "clave" para comprender su evolución urbana.

Junto a ella, sobresalen obras como el gran lienzo que representa la promulgación de la Constitución de 1812, así como diversas salas dedicadas a los diputados y a los acontecimientos posteriores del período liberal.

Más allá de su valor expositivo, el Museo de las Cortes de Cádiz se ha consolidado como "un referente cultural de la ciudad por su capacidad para conectar el pasado con la identidad presente de Cádiz", ha aseverado el Ayuntamiento sobre este espacio, ubicado en pleno casco histórico y junto al Oratorio de San Felipe Neri.