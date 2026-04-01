El Museo de las Cortes expone piezas históricas del desfile de la Corporación Bajo Mazas en el Santo Entierro de Cádiz

Piezas del desfile de la Corporación Bajo Mazas, que procesionará en la estación de penitencia de la Cofradía del Santo Entierro en Cádiz, expuestas en el Museo de Las Cortes - AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ

CÁDIZ 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Museo de las Cortes, dependiente de la Delegación municipal de Cultura del Ayuntamiento de Cádiz, expone este miércoles 1 de abril y el próximo Sábado Santo los bienes culturales e históricos que formarán parte del desfile de la Corporación Bajo Mazas, que procesionará en la estación de penitencia de la cofradía del Santo Entierro por la capital.

La Corporación Bajo Mazas es un desfile solemne y tradicional en la que intervienen el alcalde de la ciudad junto con el resto de miembros de la Corporación custodiados por maceros, ha informado el Ayuntamiento de Cádiz en una nota.

Las piezas expuestas integran el conjunto de cuatro trompetas de plata y su banderín con escudo de la ciudad de Cádiz bordado en oro, que es una de las piezas más emblemáticas del conjunto de bienes culturales que forman parte de la Corporación Bajo Mazas. Junto a ello, se expone también el conjunto de dos maceros labrados en plata y oro que también forman parte de los bienes culturales que se usan en los desfiles de la Corporación Bajo Mazas.

Realizadas en plata de ley son mazas de ceremonia que se usaban y usan en actos solemnes. Tradicionalmente eran llevadas a hombros por los reyes de armas. La pieza está integrada por un vástago y un grueso ensanchamiento o macolla en su parte superior.

Las personas que visiten la exposición podrán observar las figuras de los maceros en la obra Promulgación de las Constitución de 1812 (Salvador Viniegra, 1912). Este óleo sobre lienzo está expuesto en la segunda planta del Museo de las Cortes.

Asimismo, la ciudadanía podrá disfrutar en el área de Recepción de Visitantes del Museo de las Cortes del conjunto de las dos medallas conmemorativas de plata que también forman parte del desfile de la Corporación Bajo Mazas.

Las trompetas, maceros y medallas se custodian habitualmente en el Ayuntamiento de Cádiz en el Salón de Junta de Gobierno Local.

El horario en que se puede visitar esta exposición durante el día de hoy es desde las 10,00 horas hasta las 17,30 horas. El Sábado Santo se podrá ver desde las 9,30 horas a las 14,00 horas.