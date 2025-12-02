Los museos de Cádiz acogerán más de una docena de actividades para acercar la cultura a la ciudadanía en Navidad

Nacimiento de títeres realizado por la compañía gaditana La Tía Norica con piezas de su colección. - AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ

El Ayuntamiento de Cádiz ha presentado este martes la programación de actividades que llevará a cabo para festejar la Navidad y que se desarrollará del 4 de diciembre al 3 de enero en los museos de Las Cortes, del Títere, Litográfico, así como en el monumento de La Puerta de Tierra con más de una docena de eventos que servirán para acercar a la ciudadanía la cultura y las tradiciones durante la celebración navideña.

La teniente de alcalde de Cultura del Ayuntamiento de Cádiz, Maite González, junto a la teniente de alcalde de Fiestas, Beatriz Gandullo, han dado a conocer estas actividades, bajo el lema de la campaña 'Una Navidad para Cádiz", ha indicado en una nota el consistorio gaditano.

Una de las novedades de esta edición será la apertura del Museo del Títere como espacio navideño, ya que acogerá un original nacimiento de títeres realizado por la compañía gaditana La Tía Norica con piezas de su colección.

Tal y como ha explicado el representante de la compañía, Pepe Bablé, se trata de un nacimiento "sui generis" que "nada tiene que ver con los tradicionales nacimientos", ya que está formado por títeres de diferentes técnicas. Además, ha señalado que será la primera vez que los títeres de esta compañía estén en este museo.

También se llevarán a cabo visitas teatralizadas al museo los días 30 de diciembre y 2 de enero, en las que dos titiriteros guiarán la visita, realizando una exhibición con algunos de los títeres que integran la colección.

El Museo de las Cortes volverá a hacer este año una apuesta importante por la Navidad con actividades como una conferencia el 11 de diciembre titulada 'La Navidad en torno al Cádiz de las Cortes', impartida por Alberto Ramos, o las recreaciones históricas '¡Ooohh, se han escapado de un cuadro!', en las que diferentes personajes ataviados con trajes de época explicarán cuestiones sobre personajes y aspectos del museo.

También acogerá un concierto del grupo Ensemble de Clarinetes el 23 de diciembre o los cuentacuentos 'Érase una vez en el Museo de Las Cortes', que se podrán disfrutar los días 26, 27, 29, 30 de diciembre. Además, la exposición del conjunto escultórico 'Niño Jesús (Guatemala, siglo XVIII). Decoración andina' se podrá visitar a diario.

En el Museo Litográfico también se van a desarrollar visitas guiadas los días 23, 26, 27 y 30 de diciembre, así como los días 2 y 3 de enero. En ellas, se va a dar a conocer el proceso de realización de una estampa litográfica y un grabado calcográfico.

Asimismo, el monumento de la Puerta de Tierra también va a ofrecer actividades programadas con motivo de la celebración navideña. En este caso serán las visitas teatralizadas 'La Puerta de Tierra: el bastión definitivo', donde actores caracterizados de época ofrecerán un recorrido por las murallas y Torreón del Monumento de Puerta de Tierra.

Las personas que quieran participar en las actividades, visitas teatralizadas, cuentacuentos o talleres deberán realizar una reserva previa.