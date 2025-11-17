Navantia anuncia la convocatoria de 61 nuevas plazas en sus astilleros de la Bahía de Cádiz

Archivo - Vista exterior de la entrada de los astilleros de Navantia en Cádiz. - ROCÍO RUZ/EUROPA PRESS - Archivo

CÁDIZ 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

Navantia ha anunciado la publicación de la convocatoria de un total de 61 nuevas plazas para sus centros de Bahía de Cádiz, destinadas tanto a técnicos superiores como a operarios y empleados.

Las plazas, cuyos detalles podrán consultarse en el Portal de Empleo de Navantia, corresponden tanto al área de Sistemas de defensa como al Negocio de Corbetas y Buques de Acción Marítima, ha indicado la compañía en una nota.

Los puestos ofertados corresponden a ámbitos como ingeniería, producción, electrónica o calidad, entre otros, todo ello, "en línea con la apuesta por la innovación y la tecnología y por la digitalización y actualización de procesos productivos en los nuevos talleres 5.0", según Navantia.

Además de esta convocatoria, la compañía naval ha recordado que ya lanzó otras convocatorias de plazas para Puerto Real dirigidas a operarios y técnicos superiores que se encuentran en diferentes procesos, con lo que las plazas publicadas en las últimas semanas para este centro suman más de un centenar.