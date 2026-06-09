Operarios trabajan en la puesta a punto de la playa del Rinconcillo en Algeciras por aportes de arena

Operarios trabajando en el arenal de la playa del Rinconcillo en Algeciras (Cádiz) - AYUNTAMIENTO DE ALGECIRAS

ALGECIRAS (CÁDIZ), 9 (EUROPA PRESS)

Operarios y maquinaria de la empresa Urbaser, concesionaria del servicio de mantenimiento y limpieza de las playas de Algeciras (Cádiz), están trabajando desde primeras horas de la mañana de este martes en El Rinconcillo con el objetivo de que el arenal de esta zona del litoral de la ciudad se encuentre en las mejores condiciones posibles tras los aportes de arena efectuados.

Los trabajos se están centrando especialmente en la zona del Botavara, donde las máquinas están llevando a cabo labores de extensión y aplanado de la arena que, en horario nocturno, está siendo trasladada a este punto desde las proximidades del puente del acceso norte.

Como ha indicado el Ayuntamiento de Algeciras en una nota, esta actuación se enmarca en el sexto travase de material árido que realiza la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras al Rinconcillo.

Estas actuaciones se llevan a cabo todos los días desde que comenzó la basculación de la arena, y seguirán realizándose hasta que finalicen los trabajos promovidos por la APBA.

El concejal responsable de Playas en el Ayuntamiento de Algeciras, Ángel Martínez, ha indicado que los aportes de arena en la playa del Rinconcillo "minimizan los efectos que sobre el arenal tienen tanto la dinámica de las mareas como los temporales que azotan la zona".

Además, ha subrayado el "trabajo constante" de la plantilla municipal, que actúa a lo largo de todo el año para que en este caso El Rinconcillo, al igual que ocurre con Getares, se encuentre "en las mejores condiciones posibles y pueda ser disfrutado cada verano por miles de personas". No obstante, ha indicado que estas actuaciones de mantenimiento y limpieza no se circunscriben únicamente al periodo estival, sino que son realizadas a lo largo de los doce meses.