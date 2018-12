Ortiz (PP): "El 27 de mayo me veo como alcalde de Cádiz"

Publicado 25/12/2018 12:39:36 CET

CÁDIZ, 25 Dic. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PP a la Alcaldía en el Ayuntamiento de Cádiz, Juancho Ortiz, ha afirmado que se ve el 27 de mayo de 2019, un día después de las elecciones municipales, "como alcalde" de la capital gaditana.

No obstante, según ha manifestado en una entrevista concedida a Europa Press, su previsión no está puesta en el número de concejales necesarios para ese objetivo, sino en "patearme las calles hasta el día de reflexión para explicarles a los gaditanos que hay un proyecto real y palpable que se puede llevar a cabo desde el Ayuntamiento".

"Me tengo que volcar en eso, en presentar las propuestas de mi equipo para que no quepa duda alguna de que se puede recuperar todo lo que se ha perdido en estos cuatro años", ha afirmado Ortiz.

En este sentido, el candidato del PP, ha añadido que "una vez que haga eso y lo consiga, dormiré tranquilo sabiendo que he hecho todo lo posible". "No diré que me da igual el resultado electoral porque sería mentir", ha afirmado Ortiz, que ha añadido que se ve como alcalde.