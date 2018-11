Ortiz (PP Cádiz) dice que los agricultores y ganaderos "no esperarán cuatro años para recibir ayudas de la Junta"

Publicado 02/11/2018 19:18:27 CET

El número uno del PP de Cádiz al Parlamento andaluz por la provincia, Pepe Ortiz, se ha comprometido a que "el gobierno de Juanma Moreno no permitirá que los agricultores y ganaderos estén más de cuatro años para recibir una ayuda de la Junta de Andalucía como está ocurriendo con las ayudas para la modernización de 2016".

En una nota, Ortiz ha anunciado que "con el PP la provincia de Cádiz tendrá dos vías para las ayudas de modernización, tanto la de las líneas de ayudas generales como las enmarcadas en los fondos de la Iniciativa Territorial Integrada (ITI)".

Asimismo, ha afirmado que "es necesario que se agilicen los pagos de las ayudas ya que los agricultores y ganaderos acaban de recibir la resolución de una subvención de 2016, ahora, a finales de 2018 acometen la inversión y hasta que no la finalicen y justifiquen el gasto, no reciben dicha ayuda, por lo que podemos hablar, fácilmente, de cobrar la ayuda de modernización en 2020".

Igualmente, ha indicado que "un gobierno como el de la Junta de Andalucía no puede dejar sin ayudas al campo gaditano y hay que redoblar esfuerzos para ello", por lo que considera que "a las ayudas previstas de los fondos ITI, hay que sumar las de la línea general, que en la resolución de 2016 aprobada hace unos meses, Cádiz no ha sido beneficiada con ninguno de los 1.500 expedientes aprobados en toda Andalucía".

Ortiz también ha lamentado que "los 40 años de socialismo están castigando en muchos aspectos a la provincia de Cádiz y el campo gaditano no se queda atrás, ya que el retraso en el pago de las ayudas no sólo afecta a la modernización, sino también a los jóvenes, quienes, hace unos días han comenzado a cobrar el 50 por ciento de las subvenciones de 2016 y aún no han acabado de recibir la totalidad de las de 2015".

Además, el candidato popular ha advertido de que "el gobierno de Susana Díaz se ha saltado la convocatoria de Ayudas en 2017 y en 2018 para la modernización y la de 2017 para los jóvenes".

Por último, Ortiz ha criticado que "la nefasta gestión del gobierno de Susana Díaz con los agricultores y ganaderos queda patente con el incumplimiento a la hora de poner en marcha las ayudas forestales dentro del Programa de Desarrollo Rural 2014-2020".

"Estamos prácticamente en 2019 y desde 2012 no se saca una línea de subvenciones en esta materia, ocurriendo algo similar con las ayudas de asesoramiento en explotaciones agrarias", ha concluido Ortiz.