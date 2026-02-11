Paterna (Cádiz) podría recuperar este jueves la normalidad en el suministro de agua

Punto de abastecimiento de agua potable en Paterna. - AYUNTAMIENTO DE PATERNA

PATERNA DE RIVERA (CÁDIZ), 11 (EUROPA PRESS)

El municipio de Paterna de Rivera (Cádiz) podría recuperar la normalidad en el suministro de agua potable tras más de tres días teniendo los vecinos que ser suministrados mediante cisternas puestas por el Ayuntamiento al presentar el agua una bacteria en los análisis que se realizaron en la noche del domingo.

Según ha informado el alcalde, Andrés Clavijo, en un mensaje en las redes del Ayuntamiento, recogido por Europa Press, en la tarde de este miércoles han comunicado los primeros resultados positivos en el sentido de que ya "no hay rastro de la bacteria".

"Estamos a la espera de recibir los resultados de las dos pruebas adicionales antes de poder levantar las restricciones", ha apuntado el alcalde, que ha añadido que este jueves por la tarde, "si todo va bien y no hay bacterias en el agua en los resultados de las dos pruebas pendientes, se podrá hacer uso con normalidad y se levantarán las restricciones".

No obstante, ha recordado que de momento el agua de los grifos sigue sin poder usarse para beber ni como ingrediente en la preparación de alimentos o para higiene bucal. Tampoco para la limpieza del hogar y la vajilla, aunque sí podrá usarse para ducharse y para los inodoros.

Finalmente, ha recordado que mientras sigue la restricción del uso del agua para el consumo de los vecinos las cisternas puestas por el Ayuntamiento seguirán abasteciendo agua como hasta ahora a quien la necesite.