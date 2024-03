JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

El exalcalde de Jerez de la Frontera (Cádiz), Pedro Pacheco, ha hecho referencia a su petición de indulto, realizada en varias ocasiones, señalando que, mientras "la amnistía es una traje a medida para los catalanes implicados en el procés, otros estamos esperando el indulto". "Vamos a esperar que caiga el chaparrón, que lo mío es muy poco", ha dicho sobre la posibilidad de volver a pedirlo.

Cabe recordar que antes de entrar en prisión pidió por primera vez el indulto y fue en mayo de 2021 la segunda vez que Pacheco solicitó al Gobierno esta medida para anular la condena de inhabilitación que tiene pendiente con la justicia, que suma más de una veintena de años para el ejercicio de cargos públicos de los 30 impuestos por las distintas causas por las que fue juzgado desde 2013 y lo llevó a pasar varios años en prisión.

En una entrevista en 7TV, recogida por Europa Press, el exalcalde jerezano reclama al menos que se le conteste, ya que, según ha desvelado, el pasado mes de noviembre fue la tercera vez que lo solicitaba y hasta el momento no ha tenido respuesta. "Hombre, cara a la coherencia política que se tramite, que se me diga no. Ya se ha reiterado tres veces. La callada por respuesta es muy grave", ha afirmado.

"Yo quiero que me reparen. La justicia es un cachondeo y pedirle sinceridad va a ser muy difícil", ha manifestado Pacheco, que ha añadido que pide "por lo menos que el Gobierno Ejecutivo sustituya a la justicia y me repare justicia". "Yo ya he pagado. Yo he entrado --en la cárcel--, he salido y he pagado", ha recordado.

Pedro Pacheco ingresó en prisión en octubre de 2014 y no disfrutó de su primer permiso penitenciario hasta mediados de 2017. En 2019 obtuvo la libertad condicional y desde el año 2022 cuenta con libertad definitiva al haber cumplido su condena.

No obstante, sigue pesando sobre él la pena de inhabilitación, para la que ha pedido el indulto en más de una ocasión, argumentando siempre que ninguna de las condenas impuestas por la justicia ha supuesto un "perjuicio" para las arcas municipales, y la única sentencia por la que tuvo que desembolsar una elevada cantidad de dinero --la del caso Asesores por la que fue condenado a cinco años y medio por el Tribunal Supremo-- fue satisfecha en su día.

"Lo que pido es que se me quite esa tara, porque yo he pagado cárcel, no quiero no ir porque ya fui. Ya he pagado todo, en lo material y en lo pecuniario, lo que pido es que se me devuelva una especie de dignidad pisoteada", dijo sobre su indulto en septiembre de 2022 al no ser contestada su petición.