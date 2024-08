La periodista Marina Bernal firma ejemplares de sus últimos libros en la librería Central de Chipiona.

CHIPIONA (CÁDIZ), 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

La periodista y colaboradora de TVE, Canal Sur TV y la Sexta, Marina Bernal ha firmado ejemplares de sus últimos libros durante más de tres horas en la Librería Central de Chipiona, acompañada de la propietaria y también periodista Ana Gamero.

La autora ha firmado ejemplares de su último libro 'Recopilación de todos los Anónimos Infinitos' y del libro 'El adiós de Jesús Navas', del que es coautora junto al también periodista Miguel Gallardo, en la librería Central de Chipiona.

Según han explicado desde la editorial Sevilla Press, la firma estaba prevista para el viernes 23 de agosto, de 11,00 horas a 13,00 horas en la Librería Central de Chipiona, y por la gran afluencia de público se tuvo que prologar hasta las 14,00 de la tarde, hora de cierre de la librería.

El público chipionero y sevillano ha demostrado "el cariño que le tienen a la periodista hasta tal punto que el año pasado fue nombrada Hija Adoptiva de Chipiona", han indicado. La recopilación de 'Anónimos Infinitos' es el último de los ocho libros que ya lleva publicados Marina Bernal, además del libro 'El adiós de Jesús Navas', del que es coautora, el biográfico de Rocío Jurado 'Canta, Rocío, canta', 'Soy Raphaelista', dedicado al cantante Raphael en los 60 años sobre los escenarios, 'Lola el brillo de sus ojos" en el centenario del nacimiento de Lola Flores, la guía turística 'Chipiona, un paraíso cercano', así como 'Anónimos Infinitos', 'Anónimos Infinitos 2' y 'Anónimos Infinitos 3'.

Todos ellos continúan a la venta en la librería Central de Chipiona, librería 'Aarón libros' y en la tienda del Santuario de Regla, además de en todas las librerías y en las plataformas como Libros cc, Amazon, Casa del Libro, Corte Inglés, Fnac y Carrefur entre otras.

Por su parte, la autora ha señalado que se encuentra "muy contenta por la acogida que ha tenido mi firma en Chipiona", quien también ha agradecido a Ana Gamero la oportunidad que le había brindado de "acercarse una vez más al pueblo de Chipiona". "'Anónimos Infinitos' me ha enseñado que, a las personas, que somos todas diferentes, hay cosas muy importantes que nos unen, como el amor, la amistad, la forma de enfrentarnos al dolor y de asumir la enfermedad o la manera de seguir creciendo", ha añadido.

Asimismo, ha apuntado que "en esta firma he conocido a muchas personas y me he llevado muchos nuevos anónimos infinitos que pronto verán la luz". Marina Bernal, hija adoptiva de Chipiona, empezó a escribir en las redes sociales pequeños textos de historias reales que conocía a través de sus protagonistas directos y, poco a poco, fue creando una comunidad de seguidores que "reclamaban tenerlos en un libro". Son historias de vidas contadas en positivo que reflejan siempre una enseñanza.

Marina es una periodista multimedia que tiene una amplia experiencia en radio, televisión, prensa escrita y medios digitales, aunque "su auténtica vocación sigue siendo la de buscar historias humanas, historias inspiradoras que siempre conmueven y remueven", han explicado desde la editorial Sevilla Press.

En la actualidad es colaboradora habitual en los programas de TVE, 'Mañaneros y De Corazón'; en 'La tarde aquí y ahora' de Juan y Medio en Canal Sur TV; en el programa 'Andalucía de Tarde', de los domingos por la tarde, presentado por Inma Casal, y en 'Más Vale Tarde', de La Sexta. También colaborará a partir de septiembre en el programa 'Gente de Andalucía', de sábados y domingos por la mañana, de Canal Sur Radio, de Pepe da Rosa y Ana Carvajal.

EL ADIÓS DE JESÚS NAVAS

'El adiós de Jesús Navas', que acaba de salir al mercado, se trata del primer libro editado después del europeo de futbol ganado por España y un homenaje a Jesús Navas, uno de los capitanes de la selección española y una de las grandes leyendas históricas del fútbol nacional.

Una obra editada "en un tiempo récord" por SevillaPress, coordinada por los periodistas Miguel Gallardo y Marina Bernal, que cuenta con la participación de textos de personas muy reconocidas como Alfredo Relaño, presidente de honor del diario AS; José Antonio Sánchez Araujo, maestro de periodistas desde Radio Sevilla; José Manuel García, periodista durante muchos años en Marca y en As; Manolo Aguilar, periodista de Radio Sevilla de la Cadena Ser; Félix Machuca, periodista de ABC de Sevilla; Rafael Pineda, corresponsal deportivo en Andalucía del diario El País; Bartolomé Cabello, periodista de Onda Cero e hijo adoptivo de La Campana; y Guillermo Rai, corresponsal en Madrid de The Athletic, el medio deportivo de The New York Times.

Además, también participan y escriben en la obra el seleccionador nacional de fútbol, Luis de la Fuente, el entrenador Joaquín Caparrós, los exjugadores del Sevilla Pablo Blanco y Pablo Alfaro, el tertuliano del programa de televisión El Chiringuito Cristóbal Soria, el historiador Pablo Borrallo y Alejandra Moral, esposa de Jesús Navas.

Un trabajo editorial que ha contado con fotos de Manuel Olmedo, Manu Gómez y archivo de Sevilla Press, en el que se han reunido más de cien imágenes de la historia del jugador y en el que rinde honores a la trayectoria futbolística de Jesús Navas, "el jugador más importante de la historia del Sevilla FC, tanto por partidos jugados, como por trofeos conseguidos".

Por otro lado, la editorial Sevilla Press también ha editado la nueva biografía del primer Conde de Regla, cuya autoría pertenece al doctor en historia Pablo Borrallo, que acaba de salir al mercado y ya se encuentra en toda las librerías, incluidas las de Chipiona Central, Aarón y Tienda del Santuario de Regla y las de Cortegana, y en las plataformas digitales por internet.

Se trata de la apasionante historia de don Pedro Romero de Terreros, natural de Cortegana, y primer Conde de Regla, titulo concedido por el rey Carlos III en 1768, considerado el hombre más rico del mundo del siglo XVIII.