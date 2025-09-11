El periodista Vicente Vallés inaugura este sábado los cursos de verano de Jerez

SEVILLA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las Universidades Internacional de Andalucía (UNIA) y Cádiz (UCA) y el Ayuntamiento de Jerez de la Frontera han puesto en marcha de forma conjunta la celebración de Cursos de Verano 2025 en este municipio, por primera vez, con el nexo común de la candidatura Jerez 2031 a la Capital Europea de la Cultura. El periodista Vicente Vallés será el encargado de pronunciar la conferencia inaugural el sábado, 13 de septiembre, con una conferencia/coloquio sobre 'El Valor de la cultura en los informativos de televisión'.

Según han indicado en una nota, el acto de inauguración contará con la presencia de los rectores de ambas universidades, José Ignacio García y Casimiro Mantell, así como la alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, y el consejero de Universidades, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía, José Carlos Gómez Villamandos, entre otras autoridades.

Asimismo, han señalado que para esta primera edición de cursos, que se impartirán entre el 15 de septiembre y el 2 de octubre en el Conjunto Monumental del Alcázar de Jerez, se han programado cinco cursos sobre flamenco, gastronomía, comunicación, novela histórica y turismo.

Los cursos cuentan a su vez con ponentes relevantes del ámbito de la literatura, como las escritoras Carmen Posadas e Isabel San Sebastián; el abogado y activista del Pueblo Gitano Juan de Dios Ramírez Heredia; cantaores como María Vargas, Zaira Malena, Juana la del Pipa y Mateo Soleá, y chefs distinguidos con Estrella Michelin, como Juan Luis Fernández e Israel Ramos, además de investigadores y especialistas en los campos del turismo y la comunicación audiovisual.