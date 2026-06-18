Una persona herida en un accidente entre tres vehículos en la carretera entre Conil y Barbate (Cádiz)

Bomberos y sanitarios en las labores de extracción de un herido tras un accidente entre tres coches en la carretera A-2233, que une Conil de la Frontera con Barbate, en la provincia de Cádiz. - CONSORCIO DE BOMBEROS DE LA PROVINCIA DE CÁDIZ

CONIL DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 18 (EUROPA PRESS)

Una persona ha tenido que ser trasladada a un hospital en ambulancia después de que el vehículo en el que viajaba haya protagonizado un accidente múltiple con otros dos turismos en la carretera A-2233, que une Conil de la Frontera con Barbate, en la provincia de Cádiz.

El Consorcio de Bomberos de la Provincia de Cádiz (CBPC) ha informado de que el suceso ha tenido lugar sobre las 09,00 horas de este jueves en el kilómetro 1 de la A-2233, una vía de doble sentido sin arcén.

En el accidente se han visto implicados tres vehículos, dos de ellos han quedado sobre la calzada mientras que el tercero ha caído a la cuneta.

Al llegar los bomberos, una persona permanecía en el interior del vehículo desplazado fuera de la carretera, por lo que han colaborado con los servicios sanitarios para su extracción del mismo y su traslado hasta la ambulancia.

Tras esto, los bomberos del parque de Conil han asegurado la zona, colocando extintores de prevención y desconectando las baterías de los tres coches implicados.

Hasta allí se ha desplazado tres bomberos y dos vehículos, una autobomba rural pesada (R-28) y un vehículo de rescate ligero (S-22). Además, han participado servicios sanitarios y Guardia Civil para controlar el tráfico en la carretera afectada.