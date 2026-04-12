La plantilla de Dragados en Cádiz aplaza movilizaciones y acuerda negociaciones con la empresa a partir de este lunes

Archivo - Trabajadores del metal se reúnen ante Navantia. - Nacho Frade - Europa Press - Archivo

CÁDIZ 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

La plantilla de Dragados Offshore en Cádiz ha acordado iniciar un periodo de negociación con la empresa a partir del próximo lunes, 13 de abril, la cual se prolongará durante toda la semana. De este modo, tras la reunión mantenida en el Sistema Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales de Andalucía (Sercla) entre la empresa y las secciones sindicales, han precisado que se les convoca nuevamente en el mencionado espacio el próximo 21 de abril.

Tal y como han concretado en un comunicado, durante este periodo de negociación quedan aplazadas las movilizaciones y "se retoma la normalidad en los tajos".

En contexto, el comité de empresa de Dragados Offshore en la Bahía de Cádiz anunció el pasado 31 de marzo un calendario de movilizaciones que se iniciaría desde el lunes, 6 de abril, con cortes de horas extras y paros y la convocatoria de una huelga indefinida desde el 4 de mayo si la negociación del convenio colectivo, que afecta a unos 1.200 trabajadores, no acababa en acuerdo entre las partes.

En un audio difundido a los medios, el secretario general de FICA-UGT en Cádiz, Antonio Montoro, apeló a "la responsabilidad" de la empresa para que las negociaciones "lleguen a buen puerto", como suele ser la norma y que "no lleguemos a males mayores", como son estas movilizaciones, algo que como ha indicado, "ninguna de las partes deseamos ni queremos".

En contexto, esto viene dado porque los trabajadores han rechazado en un 92 por ciento el preacuerdo con la empresa, al haber puntos que "no llegan ni a cumplir el convenio colectivo del metal", firmado en junio de 2025.

En concreto, el comité aprobó un calendario que se inicia el 6 de abril con el corte de horas extras por parte de la plantilla, y estableciendo paros de dos horas los días 13, 15, 17, 20, 22 y 24 de abril, que se elevarán a tres horas los días 27, 28, 29 y 30 de abril. Las movilizaciones hubieran finalizado con una convocatoria de huelga indefinida desde el 4 de mayo.

Sobre la mesa está la revisión salarial a todos los trabajadores de planta, el pago del "cien por cien" del complemento especial desde la firma del convenio, "acabar con la discriminación de impedir el acceso a un puesto de trabajo a los hijos de los trabajadores", como se ha indicado, así como "facilitar la conciliación y establecer un plus de responsabilidad e incentivos para los encargados, entre otros puntos".