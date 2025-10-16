La plantilla de Navantia en Cádiz apoya el nuevo convenio y confía en trabajar para su aplicación

Archivo - Primer corte de chapa para el nuevo contrato firmado por Navantia con el Ministerio de Defensa de Arabia Saudí para el diseño y construcción de una segunda serie de tres corbetas Avante 2200. A 17 de diciembre de 2024, en San Fernando (Cádiz, An - Nacho Frade - Europa Press - Archivo

SAN FERNANDO (CÁDIZ), 16 (EUROPA PRESS)

El presidente del comité de empresa de Navantia San Fernando por el Csif, Fernando Zazpe, ha indicado que ahora toca trabajar en la aplicación del nuevo convenio, que este jueves ha sido ratificado por el 63,27% de los trabajadores de los distintos centros del territorio nacional, llegando al 80% de media entre los tres astilleros de la provincia de Cádiz.

Según datos recogidos por Europa Press, los tres centros de Navantia han apoyado este convenio aunque con disparidad en las votaciones. Así, en los astilleros de Cádiz el sí ha recibido el 90% de los votos, en Puerto Real un 79,8% y en San Fernando un 68,2%, siendo en este centro donde ha habido más oposición, en concreto con un 31,1% de votos en contra.

Fernando Zazpe ha señalado que "lo que toca ahora es ponerse a trabajar para su aplicación", apuntado que "son temas en algunos casos complejos", como la reclasificación, las promociones que están pendientes y la asignación salarial de acuerdo a las nuevas tablas salariales. Además, ha advertido que "hay varios temas" como viajes, dietas y "algunos puntos" que quedan pendientes y en los que "hay que ponerse a trabajar con ellos y llegar a acuerdos porque no se han cerrado completamente en este convenio".

Un documento que Arturo Martínez, presidente del comité de empresa de Navantia Puerto Real por el Csif, ha considerado que "no gusta" pero recordando que estaba "enconado desde hace años".

La plantilla de Navantia a nivel nacional ha aprobado en referéndum el acuerdo sobre el convenio colectivo para el periodo 2022-2029, tras un proceso de votación celebrado en todos los centros de la compañía que se ha saldado con un apoyo del 63,27%.

Entre los distintos centros nacionales, el de Cádiz es donde más apoyo se ha recibido a este convenio con un 90%, Madrid con un 85% y Puerto Real con un 79,8% son los otros centros donde se ha obtenido más síes. Cartagena, con un 38% a favor es el único centro de Navantia donde no se ha conseguido el respaldo de la plantilla.