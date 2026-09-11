Plataforma antidroga coincide "totalmente" con el análisis de la Fiscalía sobre la violencia de los narcos en Andalucía

Una narcolancha precintada por la Guardia Civil en la playa de las Marinicas, a 28 de agosto de 2026, en Carboneras, Almería, Andalucía (España). ARCHIVO. - Europa Press

ALGECIRAS (CÁDIZ), 11 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Federación Provincial Nexos y de la plataforma antidroga Alternativas en el Campo de Gibraltar (Cádiz), Francisco Mena, ha coincidido "totalmente" con lo apuntado por la Fiscalía General del Estado en su memoria de 2025, dada a conocer este jueves, en la que alerta de la "cada vez más visible" violencia de los narcotraficantes en Andalucía, además de a la "exhibición" de embarcaciones de alta velocidad que operan no solo en el Estrecho, sino que se desplazan "cada vez más" a provincias como Huelva, Almería y Málaga.

En declaraciones a Europa Press, Francico Mena ha valorado estas conclusiones, asegurando que "un año más acierta en su análisis" y que además lo hace "como siempre sin paños calientes" al contar las cosas "como son".

"Coincidimos totalmente en que lo que hace un año era un problema exclusivamente del Campo de Gibraltar, se ha trasladado a otros lugares", ha comentado Mena, señalando a que esta actividad se ha extendido más allá de la provincia de Cádiz, que era la que "por excelencia" generaba "más problemáticas con el narcotráfico" debido a su situación en el Estrecho de Gibraltar y la desembocadura del río Guadalquivir.

De esta manera, ha vuelto a incidir en que la situación que está experimentando la provincia de Huelva en los últimos meses es "la más grave actualmente", al producirse tiroteos por ajustes de cuentas --que dejaron tres fallecidos-- o la muerte de dos agentes durante una persecución con narcolanchas el pasado mes de mayo.

A este respecto, ha advertido, en coincidencia con la memoria de la Fiscalía, que la utilización de narcolanchas para el tráfico de cocaína en Huelva está generando "mucha violencia", al hacerse uso de "armas de guerra" contra agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil.

También ha hablado de la violencia con la que actúan quienes transportan gasolina para narcolanchas, una actividad conocida en el argot policial como petaqueo, que también llegan a emplear en algunos casos armas contras las Fuerzas de Seguridad y otros métodos para tratar de evitar su detención.

Para Mena, todo esto es "un grave problema" y ha pedido atajarlo con más medios materiales, humanos y judiciales, además de promover acciones sociales para evitar que las redes del narcotráfico aprovechen las situaciones de desventaja de la población más desfavorecida para ampliar su influencia.

En la memoria, hecha pública coincidiendo con el acto de apertura del Año Judicial celebrado este jueves en el Salón de Plenos del Tribunal Supremo, la Fiscalía se refiere a la violencia de los narcos en Andalucía y a una pérdida de respeto al principio de autoridad "cada vez más visible".

En ese sentido, alude a "situaciones límite" que no se alejan de la crisis vivida en Barbate en 2023 con el asesinato de dos guardias civiles, sino que "siguen abusando de la violencia y provocando muertes". Ello, en relación con el asesinato el pasado 28 octubre de un agente de la Guardia Nacional Republicana de Portugal con una narcolancha que le embistió y que además dejó otros tres heridos, vinculado al narcotráfico en el Guadiana y al lado de la frontera española.

En su memoria, consultada por Europa Press la Fiscalía General del Estado se hace eco de la "alarma" que trasladan todos los delegados de esta comunidad autónoma respecto a una "mayor presencia de armas de fuego e incautación de armas de guerra junto a todo tipo de alijos" y de la constatación de la mayor presencia de personas de países de los Balcanes o de Ucrania", integradas en bandas dedicadas en muchos casos a los vuelcos.

En la provincia de Cádiz se han incoado 24 procedimientos por tenencias de armas y se relata en la memoria la incautación de 4 fusiles AK-47 (Kalashnikov) en Jerez y Sanlúcar en tres operaciones distintas, así como de armas automáticas, subfusiles y fusiles en los entornos de Barbate y Chiclana.