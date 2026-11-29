Archivo - Vista del monumento a La Pepa en la Plaza de España de Cádiz - ROCÍO RUZ/EUROPA PRESS - Archivo

CÁDIZ 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Plaza de España de Cádiz acogerá entre el 5 de diciembre y el 5 de enero el mercadillo 'La Plaza de la Navidad'. Esta plaza del casco histórico gaditano transformará su aspecto durante las fiestas con la instalación de un total de 16 casetas de madera decoradas para la ocasión, donde se ofrecerán una variada diversidad de productos artesanales. Además, habrá un espacio ambientado donde los visitantes pueden hacerse fotografías.

Según ha precisado el Consistorio granadino en una nota, la instalación de este mercadillo complementa la decoración de la Plaza de España, que cuenta con diferentes figuras de Navidad iluminadas alrededor de todo el espacio, que ambientan esta zona de la ciudad.

En concreto, el mercadillo permanecerá abierto al público desde el 5 de diciembre hasta el 5 de enero de 2027 de 11,00 a 14,00 horas y de 17,30 a 21,30 horas, con carácter general, excepto los días 24 y 31 de diciembre, cuyo horario será de 11,00 a 19,00 horas, y el 25 de diciembre y 1 de enero, que permanecerá abierto de 17,30 a 22,00 horas. El 5 de enero, el horario será de 11,00 horas hasta la madrugada.