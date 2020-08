Podemos exige que la Junta "refuerce los servicios públicos tanto en educación como en sanidad"

CÁDIZ, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

La coordinadora general de Podemos Andalucía, Martina Velarde, ha exigido que el Gobierno de la Junta "refuerce los servicios públicos, tanto en educación como en sanidad" porque "lo primero "es garantizar la sanidad pública".

En declaraciones a los periodistas, en un encuentro de la ruta municipalista que ha iniciado la formación en la provincia de Cádiz, Velarde ha criticado que "la Junta de Andalucía hace muchas medidas cosméticas y estéticas, pero realmente en pleno brote en todas las provincias de Andalucía, lo que hace es recortar camas hospitalarias, derivar los servicios públicos e invertir en la sanidad privada y concertada".

"Como diputada del Congreso escucho de manera continuada al PP, a Vox y a Cs que no se continuase con el Estado de Alarma y que las competencias se devolviesen a las comunidades autónomas", ha recordado la coordinadora general, que ha calificado de "increíble" que "se reclame ahora por parte de la Junta que el Gobierno intervenga y que ponga medidas más duras".

En este sentido, Velarde ha manifestado que "el Estado de Alarma era la única manera de poder limitar un derecho fundamental como es la libertad de movimientos y centralizar los recursos sanitarios porque en ese momento hacía falta". "No sabemos qué pensar de la gestión, no saben cómo hacerlo y hacen medidas que se sacan de la manga pero que no tienen a efectos prácticos resultados", ha concluido.