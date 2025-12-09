Podemos exige a Moreno "explicaciones tras la ampliación de la investigación" de contratos del SAS

Archivo - La coordinadora general de Podemos Andalucía, Raquel Martínez - PODEMOS - Archivo

SEVILLA 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de Podemos Andalucía, Raquel Martínez, ha reclamado este martes al presidente de la Junta, Juanma Moreno, que "dé explicaciones públicas y aporte toda la documentación necesaria y deje de enredar y liar, que es lo único que sabe hacer", después de que un juzgado de Cádiz haya pedido un informe pericial a la Intervención General del Estado (IGAE) sobre los contratos del Servicio Andaluz de Salud.

En un comunicado, Martínez ha recordado que la causa gaditana "investiga la adjudicación de contratos menores vinculados a servicios sanitarios que, pese a su volumen económico, habrían sido divididos para eludir controles y procedimientos ordinarios".

Para Podemos Andalucía, este modelo evidencia "una gestión que debilita la sanidad pública mientras aumenta el volumen de recursos que terminan en la sanidad privada".

Martínez ha señalado que "el Gobierno de Moreno Bonilla tiene mucho que explicar y los andaluces necesitamos llegar al fondo de todo este asunto que implica que la sanidad pública en Andalucía está siendo dañada al mismo tiempo que no deja de aumentar el dinero público que termina en manos de clínicas privadas".

La dirigente andaluza ha advertido de que esta evolución "no responde a mejoras del servicio, sino a un modelo que prioriza las derivaciones externas, más costosas para las arcas públicas".

En este sentido, la formación ha subrayado que "la estrategia del Gobierno andaluz es clara: la pública funciona peor mientras la privada incrementa su actividad", señalando que Andalucía, con ocho millones de habitantes, "es un espacio de alto interés para este tipo de empresas".

Podemos Andalucía ha indicado que no se trata "de una apreciación política de la oposición, sino de una investigación judicial en curso que exige máxima transparencia institucional".

Martínez ha insistido en que Moreno "debe dejar de ocultarse, dar la cara y explicar qué ha ocurrido con estos contratos menores".

Según Martínez, "la ciudadanía tiene derecho a conocer cómo se está gestionando un servicio esencial como la sanidad", y ha destacado que el refuerzo presupuestario anunciado en los últimos años "no puede traducirse en un aumento constante de recursos destinados a la privada sin una evaluación clara de su impacto".