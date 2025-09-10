La Policía detiene a un hombre por su presunta participación en los incidentes de la huelga del metal de Cádiz

Archivo - Imagenes de contenedores quemados durante la huelga de la industria del metal el pasado 18 de junio de 2025. ARCHIVO. - Nacho Frade - Europa Press - Archivo

CÁDIZ 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional, en el marco de la operación 'Fuego', ha detenido este miércoles 10 de septiembre a un hombre como presunto autor de diversos delitos cometidos durante los incidentes registrados en la manifestación de la huelga del metal del pasado 18 de junio en Cádiz.

En una nota, la Policía ha indicado que "una exhaustiva investigación" llevada a cabo durante las últimas semanas han permitido la identificación y el arresto de esta persona, al que se le atribuyen "graves acciones" contra el orden público y la seguridad ciudadana.

La Policía ha asegurado haber acreditado que el detenido "participó activamente en los altercados" de aquella jornada, siendo uno de los responsables de prender fuego a una lona colocada en la vía del tren con el objetivo de interrumpir el tráfico ferroviario.

Asimismo, arrojó contenedores de vidrio para utilizar las botellas como proyectiles contra los agentes y lanzó piedras contra las unidades policiales desplazadas a la zona, como se ha detallado.

El individuo, que se encontraba con el rostro cubierto con una braga tubular para evitar ser reconocido, fue finalmente localizado y arrestado tras semanas de investigación y análisis de pruebas.

Con éste ya son 25 los detenidos por los altercados cometidos en la pasada huelga del metal.

La Policía Nacional ha reiterado su compromiso con la seguridad ciudadana y ha subrayado que este tipo de conductas violentas "serán perseguidas" y puestas a disposición judicial con el fin de garantizar la convivencia y el respeto a la ley.