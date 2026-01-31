La Policía Local de Cádiz interviene en tres casos de alcoholemia positiva durante la madrugada

Archivo - Imagen de archivo de un vehículo de la Policía Local de Cádiz. - POLICÍA LOCAL DE CÁDIZ - Archivo

CÁDIZ 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Local de Cádiz han llevado a cabo varias intervenciones por conducción bajo los efectos del alcohol durante la madrugada de este sábado, 31 de enero, en distintos puntos de la ciudad, con resultado de tres conductores que arrojaron tasas positivas en las pruebas de alcoholemia.

Según ha detallado el Ayuntamiento en una nota, la primera actuación ha tenido lugar en torno a las 05,00 horas, cuando una patrulla que realizaba labores de vigilancia en el exterior de la ciudad observó a un turismo que se incorporaba a la avenida Ana de Viya desde la calle Brasil, en dirección al interior, circulando a velocidad excesiva y llegando a invadir el sentido contrario. El vehículo fue interceptado en la plaza Constitución.

El Consistorio ha informado que su conductora presentaba síntomas evidentes de haber consumido bebidas alcohólicas y arrojó un resultado de 0,47 mg/l en aire espirado tras la realización de las pruebas reglamentarias.

A las 05,20 horas, mientras se procedía a la inmovilización de este vehículo, la central recibió un aviso a través del 112 alertando de un siniestro vial en la plaza Santa Elena, con dos turismos implicados. El accidente se produjo cuando un Volkswagen Golf, conducido por una joven que circulaba desde la Cuesta de las Calesas, colisionó frontolateralmente con un taxi que descendía desde Puerta de Tierra.

Como consecuencia del impacto resultaron heridos el conductor del taxi y los dos pasajeros que viajaban en él. La conductora del turismo siniestrado fue sometida a las pruebas de detección alcohólica, arrojando un resultado positivo de 0,77 mg/l en aire espirado.

Fue necesaria la intervención de efectivos del Consorcio de Bomberos para facilitar la excarcelación de una de las víctimas del taxi, que presentaba lesiones de carácter grave, con diversas fracturas en pierna y hombro, quedando ingresada en el Hospital Puerta del Mar.

Debido a la posición final de los vehículos accidentados y a las labores de rescate, la Policía Local procedió al corte y desvío del tráfico desde la plaza Sevilla hacia la avenida de Astilleros, al quedar la calzada completamente ocupada.

Durante estas tareas de regulación, un turismo ocupado por cuatro jóvenes realizó una maniobra evasiva para acceder a la vía cortada, ignorando las indicaciones de los agentes y generando una situación de riesgo al introducirse en la zona acotada del accidente.

Una vez interceptado, el conductor presentaba signos evidentes de encontrarse bajo los efectos del alcohol. Tras someterse a las pruebas, arrojó un resultado positivo en vía penal, con una tasa cercana a 0,75 mg/l en aire espirado.