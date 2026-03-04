Policía Nacional establece un dispositivo especial para evitar carreras ilegales de motos en El Puerto (Cádiz)

Archivo - Dispositivo policial para evitar carreras ilegales de motos en El Puerto en una imagen de archivo. - POLICÍA NACIONAL - Archivo

EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ), 4 (EUROPA PRESS)

Agentes de la Policía Nacional de Cádiz en la Comisaría de El Puerto de Santa María-Puerto Real han iniciado un dispositivo especial de controles preventivos en distintos puntos estratégicos de la localidad de El Puerto para evitar concentración de motos y carreras ilegales con motivo de la próxima celebración del Gran Premio de Motociclismo en el circuito de Jerez de la Frontera.

El primero de los controles se desarrolló el pasado 27 de febrero y se saldó con un centenar de actas de denuncia por diversas infracciones relacionadas con la normativa de tráfico, seguridad vial y seguridad ciudadana, ha indicado la Policía Nacional en una nota.

El operativo, desarrollado principalmente por agentes de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR), se activó el pasado viernes tras detectarse una notable afluencia de motocicletas de gran cilindrada que se desplazaban hasta la localidad para realizar maniobras peligrosas en la vía pública, poniendo en riesgo su integridad y la del resto de usuarios de la vía.

Ante esta situación, los agentes reforzaron los controles en las principales vías de acceso a la ciudad portuense e intensificaron la vigilancia para prevenir conductas incívicas y posibles infracciones administrativas o penales relacionadas con la seguridad vial.

Asimismo, se registró una importante concentración de público en las inmediaciones de la carretera Nacional IV, a la altura de la zona comercial de Porcelanosa y la barriada de El Juncal, donde numerosos espectadores jaleaban a los conductores mientras estos realizaban maniobras de alto riesgo. Debido al peligro para la seguridad de los as congregados y para el resto de conductores, los agentes desalojaron de forma preventiva la zona para restablecer la normalidad y garantizar la seguridad ciudadana.

De esta manera ha comenzado en El Puerto una serie de controles semipermanentes que se mantendrán hasta la celebración del Gran Premio de España de Motociclismo con el objetivo de evitar situaciones que puedan poner en peligro a ciudadanos y conductores y reforzando la seguridad en la zona.