La portavoz de la Junta rehúsa comentar el caso de Landaluce al desconocer "en qué se basa" la denuncia contra él

La consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social, presidenta de Andalucía TRADE y portavoz del Gobierno de la Junta de Andalucía, Carolina España,en una foto de archivo. - María José López - Europa Press

SEVILLA 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social y portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España (PP-A), ha rehusado este jueves pronunciarse sobre el caso del alcalde de Algeciras (Cádiz), José Ignacio Landaluce, al "no conocer en qué se basan los hechos para poner la denuncia" que el PSOE ha presentado contra el también senador ante el Tribunal Supremo (TS).

En una atención a medios en Sevilla antes de presidir el Consejo Rector de la agencia Trade, Carolina España se ha pronunciado así a preguntas de los periodistas al día siguiente de que Landaluce anunciara su suspensión temporal de militancia en el PP después de que el PSOE haya presentado ante el TS una denuncia contra el alcalde de Algeciras y senador por presuntos delitos de malversación, tráfico de influencias y acoso o abuso sexual.

La portavoz de la Junta ha respondido que "este tema se produce a raíz de la denuncia que ha habido por parte del PSOE". "No conocemos todavía la denuncia en qué consiste", ha agregado antes de apostillar que se anunció "hace ya algún tiempo", si bien al final ha sido "ahora" cuando la ha presentado el PSOE, ha señalado.

"No conocemos en qué se basan los hechos para poner la denuncia. Cuando tengamos la información podremos pronunciarnos", se ha limitado a añadir Carolina España para finalizar su comentario.