PP-A afea a Montero ser "incapaz" de ofrecer una solución "al problema de infrafinanciación" de Andalucía

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 15 (EUROPA PRESS)

La vicesecretaria de Política Municipal del PP de Andalucía, Ana Mestre, ha afirmado este sábado en Jerez de la Frontera (Cádiz) que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, es la "fiel vocera de Sánchez", ya que "sólo sabe defender el cupo independentista de la desigualdad" y "es incapaz" de ofrecer una solución a la problemática de "infrafinanciación" de Andalucía ni de los ayuntamientos.

Durante su intervención, la vicesecretaria 'popular' ha insistido en que si Montero viene a Andalucía, "tendrá que venir con propuestas y todavía no se le ha escuchado ninguna". "Todavía no ha dicho esta boca es mía ante ninguno de los problemas de Andalucía que está en manos de su gobierno resolver", ha añadido Mestre, que ha citado, por ejemplo, la "infrafinanciación" que, "ella misma denunciaba cuando era consejera de Hacienda en esta comunidad".

"Todavía no ha propuesto ninguna solución para el problema de infrafinanciación que tenemos en Andalucía", ha lamentado Mestre, señalando que Montero "es incapaz ni siquiera, ya no de resolver, sino de hablar de ello", ya que "no reconoce a la población andaluza y por tanto inyectan 1.500 millones de euros menos todos los años desde el Gobierno de España".

Por tanto, la vicesecretaria ha subrayado que la ministra andaluza de Hacienda "simplemente no está capacitada para poner en marcha en España un nuevo sistema de financiación autonómico", que "tendría que ser también un nuevo sistema de financiación para las entidades locales".

Asimismo, ha vuelto a incidir en que el Ejecutivo central "genera una crisis más que afecta de manera directa a todos los andaluces". "Dicen que se sube el salario mínimo interprofesional y a la vez conocemos que van a tener que tributar aquellos que cobran menos que en Andalucía; y es Andalucía, la comunidad autónoma a la que más le afecta", ha subrayado la 'popular', que ha afeado al Gobierno que lo único que sabe hacer "es confrontar y subir los impuestos, porque nos tienen fritos a impuestos".

Mestre, quien ha sostenido que "el PSOE ha traspasado todas las líneas rojas", ha señalado que a Montero "le aplaudirán los militantes en el congreso del partido socialista que se celebrará en breve, pero desde luego, no seremos los andaluces quienes aplaudamos el que los que menos cobran tengan que tributar, porque esa medida no es progresista ni es de justicia social, de lo cual se le llena la boca".

En esta misma línea, Ana Mestre ha hecho hincapié en que "los andaluces siguen aguantando problemas sin que el gobierno de Pedro Sánchez haya dado respuesta alguna", señalando que el Ejecutivo "ignora esos problemas que está en sus manos resolverlos continuamente". A su vez, ha advertido de que seguirán "incansablemente reivindicándole" todo lo que "Andalucía necesita, ni más ni menos que otra, por igual".

Por otro lado, ha lamentado que Montero "venga a Andalucía como ha venido", en este caso a la provincia de Cádiz, "a dar lecciones" y que, según la 'popular', "no habla de la supuesta trama de Ábalos, Koldo y Aldama en San Roque y no habla de aquellos asuntos que preocupan a los andaluces".

La vicesecretaria ha señalado que "frente a esa crispación, frente a esas mentiras constantes de la señora Montero", ha destacado que el Partido Popular está al frente de Andalucía con un presidente de la Junta "que está mejorando la vida de los andaluces".

Para terminar, Mestre ha concluido que "mientras el PSOE viene a romper España y mientras la señora Montero viene a defender el cupo independentista que tanto perjudica, haciendo además que los que menos cobran paguen, evidentemente los andaluces se seguirán quedando con la moderación, con el trabajo bien hecho y con el rigor del Gobierno de Juanma Moreno".