PP afirma que el Congreso votará los objetivos de estabilidad sin PGE y con un Gobierno "sin apoyos suficientes"

Archivo - El vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras del PP, Juan Bravo (Fotografía de Archivo) - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 24 (EUROPA PRESS)

El vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras del PP, Juan Bravo, ha manifestado que el Pleno del Congreso de los Diputados votará el jueves "la senda de déficit, el techo de gasto y cuáles son los objetivos que nos planteamos como país", sin que el Gobierno haya podido presentar hasta ahora unos Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2026.

En declaraciones este lunes a los medios de comunicación en Jerez de la Frontera (Cádiz), con motivo de una reunión con autónomos, Bravo ha insistido en que es "sorprendente que por tercer año", el Ejecutivo de Pedro Sánchez no "cumpla el objetivo de presentar presupuestos generales del estado".

"No se cumple el objetivo que viene marcado en la Constitución como una obligación", ha señalado Bravo, quien ha apuntando que además todo apunta a que el Gobierno central "no va a tener los apoyos suficientes" para sacar adelante unos PGE.

Para Bravo, el presidente del Gobierno sólo piensa en "quedarse" en el cargo, en lugar de devolver la palabra a los españoles para "que libremente podamos elegir quién queremos que nos gobierne y si queremos un gobierno que siga sin hacer presupuestos más años o, por el contrario, queremos la normalidad de volver al respeto de las instituciones y de contar con un presupuesto que dé seguridad y estabilidad".

De otro lado, Juan Bravo ha expuesto el Contrato con Autónomos que ya presentó el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, con un decálogo de medidas.

Se trata, según ha señalado, de que los "autónomos sientan que nosotros venimos a darles las gracias por el esfuerzo tan grande que hacen con su compromiso de generar actividad, empleo y contratación".