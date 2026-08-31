El PP de Cádiz exige la reactivación del Ocon-Sur tras incremento del petaqueo en la provincia

Archivo - Ignacio Romaní, diputado del PP por la provincia de Cádiz. - PP - Archivo

CÁDIZ 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

El PP de Cádiz ha exigido la reactivación de la unidad especializada en la lucha contra el narcotráfico Ocon-Sur, ya que "no puede esperar más tiempo", al alertar del aumento del petaqueo --el abastecimiento de gasolina a narcolanchas-- en la provincia gaditana, donde en 2025 se intervinieron "más de 380.000 litros de combustible".

En una nota, el PP ha hecho hincapié en que esta actividad es la que ha crecido más, pasando de los 76.370 litros de gasolina en 2022 a los 381.682 incautados en 2025.

Ante esto, el coordinador provincial del PP de Cádiz y parlamentario autonómico, Ignacio Romaní, ha pedido al Ministerio del Interior que "rectifique en su error y reactive de nuevo este grupo de lucha contra el narcotráfico".

Tal y como ha puesto de manifiesto, "cuatro años después de la desaparición del Ocon-Sur, se ha dado un paso atrás en la lucha contra el narcotráfico", y la respuesta de los Cuerpos de Seguridad ante "unas mafias cada vez más radicalizadas", se ha visto "debilitada porque los agentes no cuentan con los medios necesarios".

En esa línea, ha acusado al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, de "negar la mayor y mira hacia otro lado". "Estamos sufriendo las graves consecuencias del desmantelamiento del Ocon-Sur y de la falta de medios adecuados por parte de los Cuerpos de Seguridad, y la magnitud del problema e inseguridad que genera el narcotráfico es cada vez mayor", ha afirmado Romaní.

Desde el PP de Cádiz se ha denunciado que el litoral de la provincia y Andalucía se ha convertido en "base de operaciones" de organizaciones criminales relacionadas con el tráfico, tal y como se expone en el Informe de Seguridad Nacional del propio Gobierno. En ese documento, ha citado, se apunta a "más de 600 narcolanchas que operan en la zona", especialmente en el área del Estrecho de Gibraltar y el río Guadalquivir, y se alerta del empleo de armas de guerra y una agresividad contra los cuerpos policiales "cada vez mayor", además de "volver a cobrar fuerza" la ruta del hachís desde Marruecos.

También ha señalado que el pasado año en la provincia de Cádiz se intervinieron "más de 380.000 litros de combustible destinado a la actividad del petaqueo", siendo la provincia de Andalucía donde más incautaciones se llevaron cabo y en donde se produjo un aumento de esta actividad ilícita.

"El trasiego de narcolanchas con total impunidad a todas horas del día por nuestras costas no puede aceptarse una imagen habitual en nuestras costas. Cádiz no puede ser el surtidor de combustible de las mafias", ha lamentado.

Igualmente, Romaní ha hecho referencia a las declaraciones del coronel de la Guardia Civil responsable de Ocon-Sur, que ha calificado de "grave error y un paso atrás" el desmantelamiento del grupo de élite de la Guardia Civil, que "había desestabilizado por primera vez a las organizaciones y criminales de la droga".

El responsable del PP ha asegurado que "los gaditanos y andaluces estamos pagando la pésima gestión y los errores del Gobierno de Pedro Sánchez", denunciando que se sigue sin saber el motivo que propició el desmantelamiento de este grupo, a la par que ha afirmado que "seguimos sin contar con los medios necesarios para combatir el narcotráfico mientras la violencia e inseguridad en torno a esta actividad siguen aumentado".

"La unidad de élite de la Guardia Civil nunca debió ser desmantelada por el Gobierno y lo que toca es que el Ocon-Sur vuelva a estar operativo cuanto antes para dar respuesta y medios a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para combatir el narcotráfico", ha indicado.