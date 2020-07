PP de Cádiz ve que el incendio en Santa Bárbara es consecuencia del "abandono total" de 'Kichi' a los sin hogar

CÁDIZ, 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Partido Popular de Cádiz capital, Juancho Ortiz, ha señalado este domingo que el incendio de este sábado en Santa Bárbara es la consecuencia del "abandono total" del alcalde, José María González 'Kichi' a las personas sin hogar de la ciudad.

"Ahora se puede poner todo lo digno que quiera, escribir su consabido discurso en redes, hablar de mamotretos y de todas sus milongas, pero lo único real es que ayer estuvimos a punto de lamentar una gran tragedia porque allí llevan años viviendo personas sin hogar y él no hace nada", asegura el popular en una nota de prensa.

Los populares explican que hay dos asentamientos fijos de personas sin hogar en la ciudad, uno en las bóvedas de Santa Elena, junto al Museo del Títere, y otro este de Santa Bárbara, además de varios puntos repartidos por toda la ciudad. Esos dos asentamientos y la situación en la que se encuentran las personas sin hogar en toda la ciudad son "la evidencia de que las políticas de Podemos para resolver los problemas de estas personas es un absoluto fracaso", en palabras Juancho Ortiz.

El presidente popular también recuerda que "el sectarismo de Podemos no puede servir de excusa para abandonar una infraestructura que tiene un potencial enorme en un sitio privilegiado de la ciudad", en referencia la pérgola de Santa Bárbara, que es la infraestructura dañada por el incendio.

El líder local del PP expone que cuando firmó el Ayuntamiento el convenio con la Universidad de Cádiz (UCA), 'Kichi' "se hartó de decir que era un sitio privilegiado, que lo llenaría de contenido", pero "no fue capaz de darle contenido, se lo pasó a la Universidad y ahí está". "¿Cuál es la teoría, que es bueno para que la Universidad explote esa infraestructura, pero no para que lo haga el propio Ayuntamiento? ¿Cuántos gaditanos no han dicho al pasar por Santa Bárbara que es una pena que no haya allí una cafetería, un sitio para estar y que los niños estén, una ludoteca, el aula Celestino Mutis?", se cuestiona

Ortiz afirma que el estado en el que se encuentra la pérgola de Santa Bárbara que ha sido la causa de este siniestro, pero "que no te guste algo que te encuentras hecho no puede ser excusa para dejarlo abandonado" porque, de la misa manera, "el Parque Genovés, que podría haber salido ardiendo, necesita de un elemento de protección del mar porque se pueden perder la mayoría de las especies".

"No es algo que nos inventáramos nosotros, es la decisión de técnicos y especialistas que dijeron, y dicen, que si no había muro tenía que haber una sustitución, y la pérgola, lo repitan cuantas veces lo repitan, se eligió por parte de arquitectos en un concurso internacional de arquitectura. No hay más. A ver si 'Kichi' hace algo en la ciudad que podamos juzgar todos por su estética o conveniencia porque cambiarle los azulejos al rótulo de avenida Ramón de Carranza para ponerle 4 de diciembre tampoco da para tanto debate", concluye el popular.