El PP cifra en 17 millones el "coste a los gaditanos" por "renuncia del alcalde a pelear" con Adif por Plaza de Sevilla

CÁDIZ, 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de Cádiz, Juancho Ortiz, ha lamentado que el equipo de gobierno siga adelante con el que calificó como "leonino" convenio para Plaza de Sevilla, cuyo resultado concretó será "una hipoteca por 17 millones de euros para asumir lo que el Gobierno de Sánchez e Iglesias no asumen de los ejecutivos anteriores", informa en un comunicado.

"La falta de previsión y valentía del alcalde, José María González, que ha renunciado a pelear con Adif hará que ese dinero que se va a gastar ahora la ciudad, y que no tiene, se pudiera destinar a políticas sociales que tanto se van a necesitar", ha afirmado.

Juancho Ortiz ha recordado que ya en abril del año pasado, cuando el gobierno local "quiso llevar por primera vez este convenio a Pleno y fue retirado por la oposición, se advirtió desde el grupo municipal y parte de la opinión pública que era un acuerdo que perjudicaba claramente a la ciudad".

El dirigente popular ha subrayado que el equipo de gobierno "aún no ha explicado por qué renunció a la construcción del aparcamiento subterráneo" para el que contaba en 2015 con financiación de 5 millones de euros "y ahora tiene que asumir, además de un coste muy superior, lo que Adi no puede hacer por no haber vendido sus parcelas, tal y como se contemplaba en el convenio de 2008 para financiar su parte de la operación".