El PP-A confía en que el acuerdo con Reino Unido recoja "la singularidad que tiene el Campo de Gibraltar"

CÓRDOBA, 13 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP de Andalucía, Antonio Repullo, confía en que el acuerdo con Reino Unido en torno a Gibraltar y su relación con la Unión Europa tras el 'Brexit' recoja "la singularidad que tiene el Campo de Gibraltar", de modo que "no pierdan los vecinos" y que "ganen con un acuerdo que debe servir para fortalecer una zona en la que hay una diferencia abismal con la renta per cápita de Gibraltar y no tiene sentido que sea así cuando se está a escasos metros de Gibraltar".

En una rueda de prensa en Córdoba, el popular ha defendido "tener la mejor de las soluciones", porque "es una zona que necesita de un acuerdo, que se negocia desde hace mucho tiempo", al tiempo que ha calificado como "una buena noticia que en la negociación participen la Junta de Andalucía, los alcaldes y el Estado de la nación, que son los que tienen competencias directas".

En este sentido, Repullo espera que el acuerdo "beneficie, que eso venga acompañado de una mejora de la calidad de vida de los vecinos del Campo de Gibraltar y de mejores infraestructuras". En definitiva, "un escenario que ayude a los vecinos del Campo de Gibraltar a estar mucho mejor", ha subrayado el número dos del PP regional.

Mientras, el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha convocado a los alcaldes del Campo de Gibraltar, la Junta de Andalucía y la presidenta de la Mancomunidad de Municipios de la comarca a una reunión este lunes en Madrid para informarles sobre el curso de las negociaciones.

Cabe recordar que la última vez que los alcaldes fueron convocados todos a la vez para este tema por Exteriores en Madrid fue en noviembre de 2022, cuando el ministro informó a los alcaldes de la propuesta remitida a Reino Unido "para hacer de ese espacio una zona de prosperidad compartida".

Albares trasladó que España, junto con la Comisión Europea, había puesto ya encima de la mesa una propuesta global, que incluía disposiciones sobre la movilidad de personas, con el objetivo de la supresión de la Verja y garantizar así la plena fluidez del tránsito de personas, entre otras medidas.

Desde entonces, con esa posición de España sobre la mesa, Reino Unido y la Unión Europea han celebrado varias rondas de negociaciones sin que haya habido acuerdo hasta la fecha, a pesar del acercamiento y la buena relación mostrada por el actual ministro de Exteriores británico, David Cameron, y el ministro español.

¿ACUERDO PRÓXIMO?

La convocatoria de Albares a las autoridades del Campo de Gibraltar llega ante el rumor de que pueda haber un acuerdo próximo, y ante las críticas por parte de la Junta de que no había recibido por parte del Gobierno de España ningún tipo de información sobre el estado de las negociaciones.

Tras conocerse la convocatoria de esta cita en Madrid, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, reunió a los alcaldes del Campo de Gibraltar y a la presidenta de la Mancomunidad de municipios, Susana Pérez, para recabar información, opiniones y propuestas para la defensa de los intereses de los ciudadanos de la comarca, ante la posibilidad del referido acuerdo entre los gobiernos español y británico sobre la colonia tras el 'Brexit'.

La reunión se celebró el pasado jueves en el Palacio de San Telmo de Sevilla, sede de la Presidencia de la Junta, y tras ella compareció el presidente, Juanma Moreno, en una declaración institucional en la que trasladó la "posición constructiva" de los agentes convocados por el ministro de Exteriores para reclamar que el acuerdo que se espera alcanzar entre la Unión Europea y el Reino Unido sea "el mejor de los posibles" y refleje la "clara singularidad" de la comarca gaditana del Campo de Gibraltar.