El PP de Jerez advierte de que el PSOE quiere subir la basura a los vecinos de la zona Sur, La Granja y Rural

Archivo - Imagen de recurso de una bolsa de basura en una papelera - AYUNTAMIENTO DE MADRID - Archivo

JEREZ (CÁDIZ), 25 (EUROPA PRESS)

El Partido Popular de Jerez ha lamentado que el PSOE de Jerez "no solo quiera que la tasa de basura que impuso Pedro Sánchez a todos los ayuntamientos de España se siga manteniendo, sino que ahora propone modificar el criterio por el que se calcula el recibo", algo que supondría una subida del importe a vecinos como los de la zona Sur, La Granja y Rural, entre otros.

Según ha explicado el secretario general del PP de Jerez y portavoz municipal, Jaime Espinar, en una nota de prensa, "el criterio del PP es claro: eliminar la tasa de basura impuesta por Sánchez, pero el del PSOE llama la atención porque es lo contrario, y los jerezanos tienen que saber que Díaz propone un auténtico 'basurazo' para muchos vecinos".

"El criterio que quiere imponer en base al empadronamiento supondría que en la zona Sur se pagaría el doble e incluso el triple de lo que ahora lo hacen con el criterio de la referencia catastral", ha añadido al respecto.

Igualmente, en otras zonas como la Rural, pagaría el triple e incluso cuatro veces más de lo que pagan ahora; o en la zona de La Granja también el doble y a veces el triple. Por ello, Espinar ha pedido a Díaz que "cuando uno va a esos barrios a hacerse los vídeos demagógicos que se hace para engañar a la gente, aproveche para explicarles su propuesta y a ver qué les parece que tengan que pagar el doble, triple e incluso cuatro veces más por el recibo de la basura gracias a su idea".

Desde el PP también se lamenta que el PSOE, "que tanto ruido está haciendo en contra del recibo de la basura, no haya sido capaz de apoyar la propuesta de la alcaldesa y del Grupo Popular de pedir a Pedro Sánchez una reunión de todos los grupos políticos con el presidente del Gobierno para pedirle que elimine la tasa de basura que ha impuesto".