PP de Jerez pide a PSOE que reclame más plazas de aviones para el aeropuerto y "deje de tapar la nefasta gestión"

Archivo - Avión de Vueling en el aeropuerto de Jerez. - PATRONATO DE TURISMO - Archivo

SEVILLA 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular de Jerez ha reclamado al Gobierno de España que actúe de manera inmediata para reforzar las conexiones aéreas del Aeropuerto de Jerez y garantizar que la ciudad no quede al margen de las medidas adoptadas para paliar las dificultades de comunicación con Madrid tras la interrupción del servicio ferroviario.

La coordinadora adjunta del PP de Jerez en la campaña electoral del 29 de noviembre, Yessika Quintero, considera necesario que el Gobierno de Pedro Sánchez y el ministro de Transportes, Óscar Puente, "den una respuesta a las necesidades de Jerez y de toda la provincia de Cádiz, especialmente en un momento en el que la falta de alternativas de transporte está perjudicando la movilidad de ciudadanos, trabajadores y empresas", tal y como ha asegurado la formación en una nota de prensa.

Ante esto, Quintero ha señalado la "diferencia de trato" que está recibiendo el aeropuerto jerezano respecto a los de Sevilla y Málaga. Según los datos publicados, Iberia ha incorporado muchas plazas adicionales en las conexiones entre Madrid y Andalucía, a través de Málaga y Sevilla, mientras que Jerez no ha recibido ninguna adicional.

Para la dirigente popular, "esta situación vuelve a poner de manifiesto la necesidad de que el Gobierno atienda las reivindicaciones históricas de Jerez en materia de comunicaciones y conectividad. A esta circunstancia se suma la reducción de horarios de los vuelos entre Jerez y Madrid en la programación de invierno, que ha adelantado casi cuatro horas las últimas salidas de ambas ciudades".

La coordinadora adjunta del PP pide especialmente a la candidata socialista Mamen Sánchez que "dé la cara por Jerez y traslade estas reivindicaciones a sus responsables en Madrid", al primero, su número uno por la provincia en estas elecciones, el "hijo adoptivo de los socialistas gaditanos", José Manuel Albares.

Quintero considera que "los intereses de los jerezanos deben estar por encima de las siglas y que los representantes socialistas de la ciudad tienen la responsabilidad de reclamar a sus compañeros de partido soluciones concretas", por lo que le exige que "dé la cara, deje de tapar la nefasta gestión que están haciendo Sánchez y Puente y exija soluciones de manera inmediatas".

Asimismo, los populares respaldan la propuesta de la alcaldesa, María José García-Pelayo, de que "todas las formaciones políticas vayan de la mano en defensa de Jerez y del conjunto de la provincia de Cádiz".

El PP entiende que la conectividad aérea "no es una cuestión partidista, sino una necesidad estratégica para la actividad económica, turística y empresarial de nuestro territorio". Por ello, el Partido Popular ha insistido en que "Jerez necesita soluciones y compromisos concretos. La ciudad y la provincia de Cádiz no pueden quedar al margen de las medidas que se están adoptando en otros aeropuertos andaluces, especialmente cuando la situación ferroviaria hace todavía más necesaria una alternativa aérea suficiente y competitiva".