El PP manifiesta su "preocupación" ante el "constante crecimiento de delitos de narcotráfico" en la provincia de Cádiz

Macarena Lorente, diputada del PP en Cádiz. - PP

CÁDIZ 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El PP de Cádiz ha mostrado su "preocupación" por el "constante incremento de los delitos relacionados con el narcotráfico" en la provincia de Cádiz, "tal y como se desprende de la estadística sobre criminalidad publicada por el Ministerio del Interior referente al primer trimestre del año".

En una nota, la diputada nacional del PP por la provincia, Macarena Lorente, ha valorado el informe que apunta que, en términos generales, la provincia ha tenido una bajada de la criminalidad, algo por lo que ha reconocido "el trabajo de la Policía Nacional, la Guardia Civil y las policías locales que cada día desempeñan una labor fundamental para garantizar la seguridad de los gaditanos y hacer posible esos resultados".

No obstante, ha considerado que detrás de algunos descensos globales siguen existiendo "problemas muy graves que afectan la provincia que no solo no han desaparecido, sino que han aumentado".

Así, ha señalado que los datos de las estadísticas facilitadas por el Ministerio de Interior indican que los homicidios dolosos y asesinatos consumados han pasado de uno a cinco, mientras que los delitos relacionados con el tráfico de drogas aumentan un 5,5%. Además, hay municipios especialmente sensibles donde la criminalidad continúa creciendo, como La Línea de la Concepción, que registra un incremento del 15,5%, o Puerto Real, que aumenta un 18,6%.

La diputada nacional ha puesto la atención en el incremento de la criminalidad en torno al narcotráfico. "Es una realidad que conocemos demasiado bien en Cádiz, que amenaza la convivencia, la autoridad del Estado y la seguridad de nuestros municipios", ha manifestado.

En este sentido, ha afirmado que "el narcotráfico no es únicamente una actividad ilícita, es crimen organizado, violencia, presión permanente sobre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y, por ello, resulta especialmente preocupante que los delitos relacionados con el tráfico de drogas vuelvan a aumentar en nuestra provincia", ha denunciado.

Así, ha insistido en que "la provincia de Cádiz necesita una atención específica por parte del Gobierno de España" y ha considerado "un error que se quieran interpretar las estadísticas sobre criminalidad desde la autocomplacencia, porque los problemas estructurales de seguridad de la provincia siguen plenamente vigentes".

Al respecto, ha destacado que los cuerpos de seguridad "llevan años alertando de los mismos problemas de plantillas insuficientes, falta de medios materiales, necesidad de reforzar determinadas unidades y de mejorar las capacidades operativas, y la petición del reconocimiento de la profesión de riesgo".

Para Macarena Lorente, "la lucha contra el narcotráfico no se gana con declaraciones desde un despacho, se gana con presencia permanente del Estado" y ha afirmado que "hace tiempo que dejó de ser una solución para convertirse en parte del problema".

"Resulta especialmente llamativo escuchar en el Congreso al ministro Marlaska referirse a los agentes como números, cuando detrás de cada uniforme hay una persona y hablamos de policías nacionales y guardias civiles que tienen familias detrás, que salen cada día a la calle y que, en demasiadas ocasiones, se juegan la vida para protegernos", ha defendido.

La diputada nacional ha insistido que si actualmente hay ciertos indicadores que apuntan a una cierta contención de la criminalidad, "no es gracias a la gestión de Marlaska, sino gracias al trabajo de unos profesionales que siguen obteniendo resultados pese a las carencias que denuncian desde hace años".

Finalmente, ha reiterado la reclamación de reforzar plantillas de Policía Nacional y Guardia Civil, dotar de más medios a nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, reconocer la profesión de riesgo, de reforzar la lucha contra el narcotráfico, y ha vuelto a pedir la declaración de la provincia de Cádiz como Zona de Especial Singularidad "para garantizar una respuesta permanente del Estado frente a los desafíos de seguridad que se siguen afrontando".