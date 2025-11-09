El PP pregunta al Gobierno si ha abierto una investigación sobre la adjudicación de las obras en Tres Caminos en Cádiz

CÁDIZ 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PP ha presentado una pregunta en el Senado en la que requiere al Gobierno que conteste, por escrito, si el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha abierto alguna investigación administrativa interna en relación a la adjudicación y desarrollo de las obras del Nudo de Tres Caminos en la provincia de Cádiz.

Este pregunta se deriva de una anterior en la que el PP pregunta qué cuestión o cuestiones se está investigando judicialmente en relación a las obras del Nudo de Tres Caminos de la provincia de Cádiz.

En su pregunta, recogida por Europa Press, el PP argumenta que se presentaron una serie de preguntas en relación a la adjudicación de las obras del nudo de Tres Caminos en la provincia, a lo que el Gobierno respondió que "el Ministerio queda a completa disposición de lo que puedan requerir las autoridades judiciales en la investigación en curso".

En este sentido, apunta que el Gobierno ha dado esa contestación "sin que en ningún momento se preguntara por ninguna investigación judicial", por lo que ahora pregunta "qué cuestión o cuestiones se está investigando judicialmente en relación a las obras del Nudo de Tres Caminos, qué documentación se ha requerido judicialmente al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible en relación a dichas obras y qué documentación se ha entregado".

Igualmente, en una segunda pregunta presentada, con petición de contestación escrita, pregunta al Ministerio si ha abierto alguna investigación interna, así como que "en caso afirmativo", informe "en qué fecha y cuál es el objeto de la misma".