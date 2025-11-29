PP de Puerto Real (Cádiz) inaugura una nueva sede, "abierta a escuchar" y sinónimo de "fortaleza" del proyecto

Imagen de este sábado de la inauguración de la sede del PP de Puerto Real (Cádiz). - PP DE CÁDIZ

PUERTO REAL (CÁDIZ), 29 (EUROPA PRESS)

El Partido Popular de Puerto Real ha inaugurado esta mañana su nueva sede local, "un espacio abierto a todos los puertorrealeños, de cercanía, de diálogo y preocupación por los vecinos", ha apuntado su presidente local, Vicente Fernández.

El acto ha contado con una destacada participación del PP a nivel provincial, regional y nacional representados por el presidente provincial, Bruno García , el coordinador regional, Nacho Romaní y el coordinador nacional de Interior y Emergencias y consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, entre muchos asistentes.

Sanz ha destacado que la "apertura de la sede es sinónimo de fortaleza como partido y como proyecto político" reivindicando que "Puerto Real merece un buen gobierno capaz de liderar un proyecto de futuro como el que representa el Partido Popular", según una nota de este partido.

Bruno García ha apuntado el "compromiso con la gente" que conlleva la apertura de la nueva sede local; "un compromiso que tenemos todo el Partido Popular con el municipio porque contamos con un nuevo lugar de reunión para fortalecer nuestro proyecto, pero ante todo es una sede de puertas abiertas para recibir a todos con la responsabilidad de poner mucho oído y corazón y que los puertorrealeños encuentren aquí su casa".

El presidente provincial del PP ha tenido igualmente palabras de "reconocimiento y agradecimiento" a Vicente Fernández y todo el equipo del PP de Puerto Real, que, "a pesar de muchas dificultades, están entregados y luchan para mejorar la vida de sus vecinos, logrando con ello la cada vez mayor confianza de los puertorrealeños y un PP cada vez más fuerte y presente en el municipio".