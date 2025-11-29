PP-A urge a Sánchez a convocar elecciones por "la mancha de corrupción" en la víspera de la concentración en Madrid

El consejero de Sanidad y coordinador de Interior del PP-A, Antonio Sanz, en una imagen de archivo. - Francisco J. Olmo - Europa Press

PUERTO REAL (CÁDIZ), 29 (EUROPA PRESS)

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias y coordinador de Interior y Emergencias del Partido Popular de Andalucía, Antonio Sanz, ha afirmado este sábado que España está viviendo "uno de los momentos más complejos" en la etapa democrática, a la que ha calificado como una etapa de "inestabilidad" debido a los casos de corrupción en los que se ha visto envuelto el PSOE.

Ha insistido en la importancia de asistir a la manifestación que el PP ha convocado este domingo, día 30, en Madrid frente a la "corrupción" del Gobierno de Sánchez, para defender "un Gobierno limpio, honesto y que defienda el interés general de España como lo va a hacer Alberto Núñez Feijoó".

Por ello ha exigido al Gobierno que convoquen elecciones para "devolver la voz a los españoles", convencido de que España "no puede vivir una etapa de inestabilidad tan compleja como la que estamos viviendo pero sobre todo con una mancha de corrupción tan grave".

Así se ha pronunciado Sanz durante su intervención en la inauguración de la nueva sede del Partido Popular de Andalucía en Puerto Real (Cádiz) y en la antesala de la concentración de su partido en Madrid en respuesta a la entrada en prisión el jueves del exministro de Fomento y exsecretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, y de su exasesor Koldo García.

En este sentido ha considerado que, ante episodio relacionado con una investigación judicial sobre presuntos amaño en los contratos públicos para la compra de material sanitario, los españoles "no pueden estar impasivos" ante esta situación.

"Los ciudadanos no podemos permitir el vale todo o no nos podemos quedar impasivos ante las cosas que están pasando. Ver caminar hacia prisión, hacia la cárcel de Soto del Real a los hombres de confianza de Pedro Sánchez, a los compañeros del coche que le acompañó por toda España, solo queda él", ha expuesto el consejero.

Ante este contexto ha señalado que el Partido Socialista alcanzó al Gobierno mediante una moción de censura "cuya base era la limpieza de España frente a la corrupción" y en este sentido, ha afeado "la falsedad y la mentira" con la que el PSOE "ha engañado a partidos políticos y a los españoles".

A su juicio, "solo hay un camino y es convocar elecciones ya en España, devolver la voz a los españoles", porque, según ha trasladado, "un partido manchado por la corrupción, como es hoy el Partido Socialista, no puede seguir gobernando los intereses generales de todos los españoles".

En este sentido, Sanz ha asegurado que España está sufriendo "un daño irreparable" de parte del "mal gobierno, del desgobierno y del gobierno corrupto" de Pedro Sánchez.

Por ello, ha criticado que el presidente Sánchez esta siendo "el más dañino" a los intereses de los españoles que "jamás haya conocido la historia democrática".

"Es un presidente que solo se sirve a él y que no sirve a los españoles", le ha reprochado.