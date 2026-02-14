El pregón de Manu Sánchez abre el Carnaval en la calle y un fin de semana de coplas en casco histórico de Cádiz

Coro Las Mil Maravillas. - AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ

CÁDIZ 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

Terminado el Concurso de Agrupaciones del Gran Teatro Falla, la calle toma el protagonismo del Carnaval de Cádiz, con el pregón de Manu Sánchez como acto oficial principal, a partir de las 20 horas en la plaza de San Antonio, pero con las coplas, verdadera esencia de esta fiesta, como protagonista desde primeras horas de la tarde.

Así, a las 14 horas da comienzo la primera batalla de coplas con agrupaciones en los escenarios/tablaos montados por el Ayuntamiento en distintos puntos de la ciudad, como son el Mercado Central, Plaza del Palillero, Plaza de la Catedral y Plaza de San Francisco.

También las coplas vuelven a imperar tras el pregón, con la denominada 'Noches de Carnaval en la calle' y las actuaciones premiadas en el Concurso del Falla, a partir de las 22,30 horas, en los tablaos de la Plaza de San Antonio, Plaza de San Francisco y barrio de La Viña.

Ya el domingo da comienzo por derecho propio el carnaval de calle con las denominadas chirigotas callejeras estrenando sus repertorios en rincones, casapuertas y escalerillas del centro histórico de la ciudad. Las inmediaciones del edificio de Correos, la puerta de la Torre Tavira, las escalerilla de entrada del Museo Provincial en la plaza Minal, la plaza del Palillero o la plaza del Oratorio de San Felipe son puntos donde las callejeras, también denominadas ilegales por eso de no haber participado en el Concurso Oficial, se convierten en "la reina de la fiesta".

También los coros adquieren su protagonismo en la jornada del domingo, cantando tangos, como una de las coplas más gaditanas del Carnaval, desde las bateas y recorriendo un circuito por las calles del centro. Por la tarde, el público, normalmente más familiar y niños, podrán ver por la avenida principal de la ciudad la Gran Cabalgata de Carnaval.

La noche, como la de todas las jornadas a partir de entonces, morirán en el barrio de La Viña, donde las agrupaciones callejeras vuelven a ser las protagonistas de las calles y las esquinas de este barrio considerado por muchos el corazón del carnaval gaditano.