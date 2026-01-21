Preparado el dispositivo de seguridad para el partido de fútbol 'de alto riesgo' Cádiz-Granada de este sábado

Archivo - Estadio Nuevo Mirandilla en Cadiz. - Joaquin Corchero / Afp7 / Europa Press - Archivo

CÁDIZ 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

La subdelegada del Gobierno de España en Cádiz, Blanca Flores, ha señalado que "el dispositivo de seguridad está a punto" con motivo de la celebración en el estadio del Cádiz, a las 21 horas del sábado 24 de enero, del partido de fútbol de La Liga Hypermotion entre el Cádiz CF y el Granada CF, declarado como 'encuentro de alto riesgo' por parte de la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte, tras presidir una reunión de coordinación del operativo de seguridad que se pone en marcha.

En la reunión, celebrada en la Subdelegación del Gobierno, han estado presentes representantes del Cádiz CF, Granada CF (por videoconferencia), Policía Nacional, Guardia Civil, Policía Local y Protección Civil de Cádiz, Cruz Roja Española, Emergencias 112, Renfe y Bomberos, según ha indicado en una nota.

Por su parte, la subdelegada del Gobierno ha mostrado su confianza en que "este partido sea un gran acontecimiento deportivo del que se pueda disfrutar sin ningún tipo de altercado y respetando en todo momento a los aficionados del otro equipo".

Blanca Flores ha añadido que "el dispositivo de seguridad está a punto y todos los actores implicados están coordinados para que el partido sea un éxito y tanto la ciudad, como el club y la afición, sean ejemplo en este evento deportivo".

Al estar considerado el encuentro de alto riesgo por la proximidad geográfica y la rivalidad entre algunos colectivos de ambas aficiones, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad van a reforzar las tareas de patrullaje en los alrededores del campo y en otros puntos de la ciudad.

Así, el dispositivo se activará desde la noche del viernes 23 con agentes de la UPR. La apertura de puertas del estadio se hará el sábado a las 19,45 horas y está previsto que el aforo se complete en su totalidad.

En este sentido, ha indicado que el Cádiz CF ha puesto a disposición del Granada CF cerca de 400 entradas para su venta. Los aficionados visitantes que hayan comprado dichas entradas se colocarán en una misma pastilla de la grada, cuya atención estará reforzada con dos socorristas de Cruz Roja Española, que también distribuirá a otras 28 personas en el resto del estadio. También se incrementa la seguridad privada contratada por el club, que va a contar con 45 vigilantes, 47 auxiliares y 40 voluntarios.

Además, teniendo en cuenta que el partido se disputa en fin de semana, lo que puede influir en que un mayor número de aficionados se desplacen, se va a controlar la presencia de visitantes que traten de llegar al estadio. De este modo, los efectivos policiales van a incrementar el control y vigilancia en los accesos al Nuevo Mirandilla, evitando la entrada al mismo de personas no autorizadas. Al ser considerado 'encuentro de alto riesgo', no está permitida la venta de entradas en taquilla el mismo día del partido.

Según ha indicado la Subdelegación, la Policía Nacional contará desde la mañana del sábado en este dispositivo con 30 funcionarios de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR), del Grupo Operativo de Respuesta (GOR), un equipo de Guías Caninos y vehículos radiopatrullas, entre otros. También se cuenta con 30 agentes de la Unidad de Intervención Policial (UIP). Por su parte, Guardia Civil de Tráfico va a incrementar la vigilancia de carreteras para garantizar las vías de llegadas y salidas.

En cuanto a Policía Local, se ha coordinado con Policía Nacional para colaborar en las labores de seguridad y controlar el tráfico en las inmediaciones del estadio. La Policía Local, que ha declarado prioritario este servicio, dispondrá del mismo número de efectivos que otros años, con 16 agentes en la calle.

Finalmente, el dispositivo se completa con la labor de vigilancia y control de accesos al campo que realizarán los agentes de seguridad privada del Cádiz CF y con el trabajo preventivo que realizan Protección Civil, Cruz Roja y Bomberos, preparados por si fuese necesaria su actuación.