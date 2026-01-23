La presa de Guadarranque (Cádiz) desembalsa agua este viernes por segunda vez esta semana en previsión de lluvias

Presa de Guadarranque, en Castellar de la Frontera (Cádiz), desembalsando agua en una imagen de archivo. - JUNTA DE ANDALUCÍA

CÁDIZ 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El embalse de Guadarranque, en el término municipal de Castellar de la Frontera (Cádiz), va a proceder este viernes 23 de enero a las 15,00 horas de la tarde a la apertura de un desagüe de fondo para desembalsar agua en previsión de próximas lluvias y ante "la ventana" sin precipitaciones que se esperan en las próximas horas, siendo la segunda vez en una semana que se realiza este procedimiento.

De esta manera lo ha informado el director de Infraestructuras del Agua de la Junta de Andalucía, Álvaro Real, en un audio difundido a los medios, en el que ha explicado que esta medida se ha tomado tras inspeccionarse el estado del cauce aguas abajo de la presa hasta llegar a la desembocadura para establecer si era posible llevar a cabo este desembalse.

Esto permitir liberar un caudal aproximado de unos 40 metros cúbicos por segundo, con el objetivo de "ganar de nuevo un volumen de resguardo aproximado de unos 10 hectómetros cúbicos" en el embalse que permita almacenar o regular las lluvias previstas para los próximos días.

"Este desembalse es totalmente controlado y se hace considerando, además, las condiciones de marea para evitar posibles afecciones a la población cercana al cauce del río Guadarranque", ha aseverado el director de Infraestructuras del Agua.

Además, ha señala que en el embalse de Almodóvar, en el término municipal de Tarifa, se continúa llevando a cabo el desembalse controlado de aproximadamente unos 12 metros cúbicos por segundo a través de desagüe de fondo.

En este caso, ha apuntado, se hace con el objetivo de "ganar un volumen de resguardo de unos 200.000 metros cúbicos por debajo del nivel máximo normal que establecen las normas de explotación de esta presa", lo que les permitirá regular las lluvias previstas para los próximos días.