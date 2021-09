El presidente del TSJA afirma que en Algeciras (Cádiz) ha aumentado el trabajo "por una labor policial muy buena"

ALGECIRAS (CÁDIZ), 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río, ha afirmado que el trabajo en los juzgados de Algeciras (Cádiz) se ha incrementado "por un trabajo policial muy bueno" y que "todo eso repercute" en el volumen al que los magistrados tienen que hacer frente.

En declaraciones a los periodistas durante su visita a la sección séptima de la Audiencia de Cádiz con sede en Algeciras, Del Río ha reconocido que era "una visita que tenía pendiente con motivo de la carga importante que están teniendo de macrocausas para ves los refuerzos que tiene".

En este sentido, el presidente del TSJA ha celebrado que "se ha conseguido casi duplicar la planta, tener dos magistrados más de forma permanente, y es algo que desde el punto de vista del TSJA es importantísimo para que haya siempre seis magistrados en la sección de Algeciras", al tiempo que ha detallado que va a estudiar "los problemas que tiene la sala de vistas con la celebración de algunos juicios que son de más de 20 acusados y que están dando problemas", y que se reunirá "con el director general de infraestructuras para ver qué posibilidades hay para que se puedan señalar cuanto antes".

Por todo ello, el presidente del Alto Tribunal ha asegurado que "el tema es estar muy encima para que no se dilaten en el tiempo los señalamientos, que se puedan celebrar en plazos razonables y que no se delate mucho el enjuiciamiento, así como conocer de primera mano las necesidades que tienen".

En cuanto al Juzgado de Violencia sobre la mujer, Lorenzo del Río ha explicado que "la Consejería se ha comprometido en que va a iniciar obras de reforma y que se van a ir, mientras tanto, a un lugar de alquiler unos meses, que era también un problema", al tiempo que ha detallado que "es un traslado provisional para hacer la obra" y que "la ubicación del juzgado de violencia será la misma que tiene ahora, pero se necesita ampliar y modificar".

No obstante, y sobre las protestas de los sindicatos al considerar que la nueva ubicación temporal tampoco cumple con los requisitos, del Río ha manifestado que "como la obra no se puede hacer mientras se trabaja en el juzgado se ha buscado un sitio", y ha confesado "no conocer" el nuevo lugar, "pero si son dos o tres meses se puede hacer un esfuerzo entre todos para que luego sí tenga una correcta ubicación".

Por último, sobre la agilización de la justicia, el presidente del TSJA ha expresado que "se han ampliado las plantillas y el juzgado" y ha incidido en que "de lo que se trata ahora mismo es de corregir todo lo que se pueda y que, dentro de lo posible, se agilicen los informes y los juicios", porque "una justicia que no sea cercana en el enjuiciamiento está perdiendo toda su esencia" y "todo lo que sea una mayor rapidez en un señalamiento o en un enjuiciamiento es una respuesta que a la sociedad le viene bien".