Prevista la suspensión este sábado de la conexión por catamarán entre Cádiz y Rota por condiciones meteorológicas

Archivo - Catamarán de la Bahía de Cádiz. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

CÁDIZ 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las conexión marítimas por catamarán entre la ciudad de Cádiz y la localidad gaditana de Rota se suspenderá a las 11,35 debido a las condiciones meteorológicas previstas para este sábado, 12 de septiembre.

Según ha detallado la UTE Catamaranes Bahía de Cádiz en la web del Consorcio de Transportes Bahía de Cádiz, consultada por Europa Press, la suspensión se encuentra establecida desde las 11,35 hasta las 20,00 horas. Por contra, el servicio marímimo entre la capital y El Puerto de Santa María operan con normalidad según los horarios establecidos.

En contexto, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha precisado en Cádiz aviso amarillo por viento en varias partes de la provincia; en concreto, desde las 8,00 horas hasta el fin de la jornada en la campiña gaditana, el litoral gaditano y Estrecho, con rachas máximas de levante 70 kilómetros por hora --a excepción de Estrecho, donde alcanzarán hasta los 80 km/h--.

Asimismo, la Aemet ha indicado alerta amarilla por oleaje en el litoral gaditano y en Estrecho desde las 5,00 horas hasta el final del día por viento de levante de 50 a 61 km/h, al oeste de Tarifa y sur de Trafalgar.