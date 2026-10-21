A prisión un hombre acusado de hacer gestos obscenos a menores en un parque infantil de Algeciras

Archivo - Un agente de la Policía Nacional en imagen de archivo. - POLICÍA NACIONAL - Archivo

ALGECIRAS (CÁDIZ), 21 (EUROPA PRESS)

Un hombre de 29 años ha ingresado en prisión provisional tras ser acusado de frecuentar un parque infantil de Algeciras (Cádiz) y presuntamente acercarse a los menores y realizar gestos obscenos y comentarios explícitos de carácter sexual.

La investigación se inició tras las informaciones recabadas por agentes de Seguridad Ciudadana y las posteriores pesquisas desarrolladas por especialistas, que detectaron la presencia habitual del investigado en un parque infantil frecuentado por menores y familias, ha detallado la Policía Nacional en una nota.

Según las indagaciones policiales, el sospechoso acudía periódicamente a este espacio público, donde presuntamente se aproximaba a menores con intenciones de índole sexual. Durante la investigación, se constaron los presuntos comportamientos de carácter sexual, entre ellos gestos obscenos dirigidos a menores y manifestaciones explícitas y vejatorias.

Ante la gravedad de los hechos y el riesgo que podían suponer para los menores que frecuentaban la zona, los agentes establecieron un dispositivo que permitió localizar y detener al investigado como presunto autor de un delito de corrupción de menores y otros delitos contra la libertad e indemnidad sexual.

Una vez finalizadas las diligencias policiales, el sospechoso fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente, que decretó su ingreso inmediato en prisión.

La investigación continúa abierta y los especialistas de la UFAM trabajan para esclarecer completamente los hechos y determinar si pudieran existir otras víctimas.