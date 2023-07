Protesta de pescadores de Conil y Barbate (Cádiz) por el fin del acuerdo con Marruecos y la situación del alga asiática

BARBATE (CÁDIZ), 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

Pescadores de Conil de la Frontera y Barbate (Cádiz) se han concentrado en la mañana de este lunes en el puerto barbateño para reivindicar los problemas por los que está pasando el sector, con la finalización del acuerdo con Marruecos y el problema que causa el alga asiática, que ha hecho que "ni el verano esté siendo bueno".

Según han explicado a Europa Press desde la Organización de Productores Pesqueros Artesanales de la Lonja de Conil (OPP72), el problema del alga invasora hasta ahora se está paliando con ayudas, pero "hace falta un proyecto y una revisión a largo plazo, porque una ayuda sirve unos meses pero el problema es de futuro, el alga está ahí siempre".

En este sentido, han recordado que en el último congreso que organizaron los pescadores de la zona, precisamente en Barbate, los científicos ya avisaron de que "el alga no se va a ir y hay que convivir con ella". Asimismo, han señalado que el alga, en el fondo marino, "está limitando las especies y con ello las capturas".

Por otra parte, han apuntado a otro problema con el atún, ya que era una especia estacional que estaba de paso y ahora se han detectado comunidades de atunes permanentes en la zona, lo que hace que otras especies locales que siempre han estado por la zona desaparezcan. Por ello, se está trabajando con el Ministerio para repartir una parte de la cuota de atún al sector de los barcos artesanales.

Los pescadores piden soluciones porque lo que quieren es ir a pescar, trabajar y reivindican de las administraciones un entorno favorable para ello.

CALADERO MARROQUÍ

Por su parte, Tomás Pacheco, de la Cofradía de Pescadores de Barbate, ha señalado que la situación con Marruecos es "la pérdida de un caladero en el que se ha faenado desde hace más de 70 años". En cuanto a la situación actual, ha afirmado que "el tipo de ayuda que ha puesto la Secretaría General de Pesca deja mucho que desear y a la flota andaluza casi la deja sin opción de cobro".

Pacheco ha recordado que la situación con Marruecos afecta a unos 15 barcos y 300 familias en Barbate con "un futuro incierto, porque tendremos que irnos al Golfo de Cádiz y saturarlo un poco más".

Por su parte, Inés Domínguez, gerente de la Organización de Productores Pesqueros número 6 de Barbate, ha explicado que el problema del alga asiática se viene padeciendo "desde el año 2015 y lo único que se ha conseguido es que la declaren alga invasora y nada más".

En cuanto al acuerdo, ha lamentado que "no han permitido ni una mínima prórroga para terminar el año, lo cual no se entiende porque la sentencia no es firme, el acuerdo se habría podido prorrogar hasta diciendo y han acortado seis meses de una economía que para Barbate y Conil es fundamental".

"Son muchas licencias y es mucho el dinero que han invertido los barcos de la zona en este acuerdo y ahora el Ministerio paga con una ayuda que a priori solo cuatro barcos andaluces van a tener posibilidad de acogerse", ha añadido.

Domínguez ha subrayado que "no queremos ayudas, queremos un convenio nuevo, y lo que tenían que habernos dado es una sola indemnización por el lucro cesante, por toda aquella economía perdida".