Planas afea que el PP "arme bronca" con el fin del acuerdo con Marruecos y defiende las ayudas para pescadores afectados

SEVILLA, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha criticado este lunes que haya habido "dirigentes del PP" que durante este pasado fin de semana hayan realizado declaraciones "armando bronca en torno" al fin de la vigencia, en la medianoche de este lunes, 17 de julio, del protocolo del acuerdo pesquero entre la UE y Marruecos, y ha subrayado las ayudas activadas por su departamento con las que "todos los armadores y pescadores" que reúnen una serie de condiciones y que se han visto afectados por esta circunstancia "serán cubiertos".

Así lo ha remarcado el ministro en unas declaraciones difundidas por el Gobierno después de que el Boletín Oficial del Estado (BOE) haya publicado este lunes la Orden de 12 de julio de 2023, del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, por la que se convocan ayudas para armadores de buques pesqueros españoles afectados por la paralización temporal de la actividad pesquera debido a la no renovación del protocolo del Acuerdo de colaboración en el sector pesquero entre la Unión Europea y el Reino de Marruecos.

Desde el Ministerio que dirige Luis Planas han remarcado así que se han habilitado ayudas, cofinanciadas entre la Comisión Europea y el Gobierno, para los barcos y los tripulantes afectados por el fin del protocolo, a través de la línea "parada temporal" del Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca (FEMP), con el objetivo de agilizar la recepción de las ayudas.

Según la información detallada por el ministro, España logró 92 de las 128 licencias para pescar en aguas marroquíes, pero solo 21 barcos solicitaron licencia en los años 2021, 2022 o en 2023.

Asimismo, "apenas once" faenaron al menos 20 días en el trienio 2021-2023, según ha explicado el Ministerio, que ha aclarado que el siguiente buque por debajo de esta cuantía solo ha faenado tres días, así como que dichos once barcos cumplen además con el requisito fijado por la Comisión Europea de no haber recibido más de 180 días de ayuda por parada temporal en el periodo FEMP, es decir, del 2014 al 2023.

Según estos requisitos, los barcos que pueden hacer uso de esta ayuda por el fin del protocolo de pesca son once, de los que siete son de Canarias y cuatro de Andalucía.

Además, el Ministerio ha aclarado que el Gobierno "estudia ayudas de Estado para compensar a más barcos afectados por el fin del protocolo, entre ellos seis de Andalucía, que han faenado más de 20 días entre 2021 y 2023, pero que han percibido ya el tope de ayuda por parada, con cargo a fondos europeos, de 180 días".

"MENSAJE DE TRANQUILIDAD" AL SECTOR

La renovación del protocolo de pesca con Marruecos, que ha expirado el 17 de julio, está a la espera de una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), según ha indicado también el Gobierno, que defiende que "avanza y resuelve problemas", y lanza "un mensaje de tranquilidad al sector, porque todos los barcos que hayan faenado al menos 20 días en tres años --del 2021 al 2023-- en aguas marroquíes tendrán acceso a una ayuda para compensarles por el fin del acuerdo".

Además, el ministro Luis Planas ha replicado a los "dirigentes del PP" que, según ha criticado, han querido "armar bronca" en torno a este asunto que "el mayor periodo en el que un protocolo no ha estado vigente y no se ha podido pescar en el caladero marroquí fue entre 1999 y 2004, con gobierno del PP", de forma que "tuvo que ser el Gobierno del PSOE" --presidido entonces por José Luis Rodríguez Zapatero-- "el que retomara el apoyo a esas negociaciones entre la Comisión Europea y Marruecos para conseguir tener un nuevo protocolo en el año 2007", según ha puesto de relieve.