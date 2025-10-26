La provincia de Cádiz celebró 865 matrimonios en el primer trimestre, 19 del mismo sexo

Archivo - Vista de la Iglesia Parroquial Nuestra Señora de la Encarnación de Olvera. - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

CÁDIZ 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El número de matrimonios celebrados en el primer trimestre de 2025 y que fijaron su residencia en la provincia de Cádiz fue de 685, 87 más que el año anterior, 2024. De ellos, la práctica mayoría de los mismos, 666, fueron enlaces entre personas de distinto sexo y sólo 19 del mismo sexo.

Además, según datos del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), recogidos por Europa Press, de los enlaces entre personas del mismo sexo, diez fueron de hombres y nueve de mujeres.

Respecto a la residencia de los cónyuges, se contabiliza que en 44 enlaces al menos uno de ellos cambió de municipio tras el matrimonio. Esto supone que en un gran número de enlaces, ambos cónyuges vivían en la misma localidad donde se registró el matrimonio, en 638 de los 685 que se celebraron en la provincia durante el citado trimestre de 2025.

Atendiendo a la nacionalidad de los cónyuges, el IECA expone que en 11 enlaces la pareja era extranjera, mientras que en 96 matrimonios sólo uno de ellos no tenía la nacionalidad española. Así, el resto, 578 bodas, se celebraron con parejas españolas.

Cádiz ha sido en estos tres primeros meses del año la tercera provincia en número de matrimonios registrados, por detrás de Sevilla y Málaga. Además, cabe destacar que desde el primer trimestre de 2022, cuando hubo 708, no se mejoraban los registros en ese periodo del año, que suele ser el que menos bodas celebra debido a las bajas temperaturas.