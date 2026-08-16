La provincia de Cádiz cerró julio con 33.607 empresas en la Seguridad Social, 129 más que el mes anterior

Archivo - Un camarero en un bar de Cádiz capital. ARCHIVO. - JOAQUIN CORCHERO/EUROPA PRESS - Archivo

CÁDIZ 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

La provincia de Cádiz cerró el mes de julio de 2026 con un total de 33.736 empresas inscritas en la Seguridad Social, lo que suponen 129 empresas más con respecto al mes anterior y 166 más que en el mismo mes del pasado año 2025.

De todas ellas, un total de 16.108 están compuestas por una o dos personas asalariadas y 116 con 250 o más asalariados, mientras que las empresas con entre seis y nueve trabajadores son las que más crecen en julio con 89 más respecto a junio, según los datos del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía recogidos por Europa Press.

Actualmente, 7.333 pertenecen a comercio al por mayor y al por menor, 6.066 a hostelería, 3.107 a construcción, 1.915 a actividades profesionales, científicas y técnicas, 1.806 a transporte y almacenamiento y 1.389 a actividades sanitarias y de servicios sociales.

Además, del total de empresas inscritas en la Seguridad Social en la provincia, el sector industria terminó julio con 1.951 empresas inscritas en la seguridad social, mientras que el sector de la agricultura acabó con 1.913, el sector de la construcción con 3.107 y el sector servicios, el más numeroso, finalizó junio con 26.765 empresas.

Por su parte, el total del número de trabajadores ascendió en el mes de julio a 344.157 en Cádiz, es decir, 6.494 más que el mes anterior. La mayoría de ellos se ubican en el sector servicios, con 268.427.

En concreto, en julio hubo 58.611 trabajadores en la hostelería, 52.480 en el comercio al por mayor y al por menor, 48.863 en actividades sanitarias y de servicios sociales, 28.454 en actividades administrativas y servicios auxiliares.

En el sector industria se sitúan un total de 40.709 trabajadores, de los que 33.948 pertenecen a la industria manufacturera y 5.754 a la industria de suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación. Por su parte, 25.388 trabajan en el sector de la construcción y 9.633 en la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca.